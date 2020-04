Décès de l’astronome Agop Terzan

Le célèbre astronome Agop Terzan, de son véritable patronyme Terziyan, est décédé à Lyon le 4 avril à l’âge de 93 ans.

Né à Constantinople, il a obtenu son baccalauréat en sciences mathématiques et astronomiques en 1945. Il a obtenu une maîtrise en astronomie en 1949 et un doctorat de l’ Université de Lyon en 1965.



Image Terzan 5

Agop Terzan a découvert 710 étoiles variables au cours des années 1960 et 11 amas globulaires , dont Terzan 5 et Terzan 7 (tous deux découverts en 1968). Par la suite, il a découvert 4430 nouvelles étoiles variables. Terzan a également découvert 158 nébuleuses diffuses , 124 galaxies et 1428 étoiles à mouvement propre élevé.

Il était membre du Comité national français d’astronomie et de l’ Union astronomique internationale (AIU). En outre il a participé à la construction de l’observatoire des Sauvages de St Jean la Bussière. Une grande perte pour la science.

Prix Henry Rey de la Société française d’astronomie en 1977,

Prix Corona de l’Académie française des sciences en 1988,

Médaille Anania Shirakatsi (Arménie).

Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Nos sincères condoléances à son épouse Marie Ange et à ses enfants Laurence, Frédérique et Richard.