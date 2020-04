La Cérémonie de la Liturgie des Rameaux - Sourp Krikor Loussavoritch de Beaumont

Non ! Notre Paroisse n’était pas vide en ce dimanche 5 avril 2020.

Elle aura reçu :

5415 connectés

895 commentaires

695 Likes

237 partages.

Ces chiffres sont éloquents. Ils méritent de notre part quelques explications, éclaircissements, remerciements. Je veux exprimer ici au nom du Conseil Paroissial notre reconnaissance et le plus grand respect à l’endroit des Fidèles de la Communauté Arménienne de Beaumont à Marseille, de ses alentours mais aussi de ses très lointains horizons : Nice, Montpellier, Toulouse, Valence , Lyon, Paris, Erevan, Londres, Los Angeles, Boston Buenos Aires Sao Paulo ... ils étaient connectés. Ils se sont retrouvés, recueillis et ont généreusement « Liké, commenté et partagé » cette merveilleuse Cérémonie.

Le temps du « Badarak » l’intemporel avait pris la main pour donner tout son sens à la ferveur populaire.

Le mérite en revient à notre Prêtre, Der Archen Movsesyan et à Yereskin notre Chantre de Chorale Madame Anahit Karapetyan. Ils ont mis dans la Lumière la beauté, la finesse et la pureté de la Liturgie des Rameaux. Préemptant la puissance des technologies de l’information et de la communication, associées aux réseaux sociaux, ils nous ont permis par le recueillement et la prière et dans un strict confinement d’approcher l’indicible pour partager un moment de Grâce que nous ne pouvions soupçonner.

Non ! En ces moments difficiles, ces moments où nos repères et nos références usuelles fondent sous nos pieds, en ce 5 avril 2020, quand de très nombreuses familles sont frappées par ce diable, le virus COVID-19, la Foi nous réunit autour de nos Médecins de l’Ame.

D’authentiques combattants, nos Prêtres, la force tranquille de l’Eglise Apostolique Arménienne, la première Église Universelle. Pendant que d’aucuns, moralisateurs et donneurs de leçons soufflent le chaud et le froid en pratiquant de la géopolitique de salon derrière des écrans d’ordinateur, nos Prêtres sont eux plus que jamais au contact.

Face à tous les fronts et tous les théâtres d’opérations. En Diaspora, en Arménie, en Turquie, en Syrie, au Liban et en Artsakh... au péril de leur vie. Il faut leur rendre hommage et comprendre que leur mission ecclésiale va bien au-delà de l’organisation de funérailles. Ils soutiennent les familles, écoutent, rassurent et répandent le miel de l’espérance indispensable à celles et ceux qui ont aujourd’hui perdu ou appréhendent de perdre un Être cher. Ils apportent ce lien indéfectible, indispensable moteur d’une reconstruction certaine. Il me faut également remercier nos autorités Civiles et Religieuses. Les autorités civiles, car la Loi du confinement présente une véritable ambiguïté juridique interdisant de pratiquer les messes traditionnelles entourées de paroissiens mais autorisant des funérailles avec moins de 20 personnes.

Il nous fallait donc ouvrir les portes de notre Église autrement afin de permettre à nos Fidèles de manifester leur ferveur et leur croyance en Dieu différemment. Merci donc au Responsable du Commissariat du 12e arrondissement de Marseille d’avoir fait preuve de discernement en nous accordant les dérogations nécessaires pour organiser en toute transparence et légalité les Cérémonies des Rameaux puis de la Pâques . Annihilant ainsi de potentielles transmissions du virus dans un espace exigu touchant une population à risque eu égard à sa tranche d’âge d’autant que la ferveur de l’instant aurait décuplée accolades, postillons et poignées de main.

Toute notre reconnaissance à l’endroit de nos autorités Religieuses. Le Saint Siège de Etchmiadzin et sa Sainteté Karékin 2 qui a compris et a ordonné très tôt face au développement de la pandémie l’impérieuse nécessité de protéger tous les Armeniens. Il a eu la sagesse et le courage de faire fermer les Paroisses, nous donnant sa bénédiction, autorisant nos cérémonies et messes à distance via les moyens modernes de communication.

Nos remerciements également à notre Primat Monseigneur Vahan Hovhanessian, entouré par notre organisation Diocésaine, l’Assemblée des Délégués Diocésains et le Conseil Diocesain. Ils ont interprété, consigné puis relayé dans les plus brefs délais les directives du Saint Siège. Prouvant si besoin était que le particularisme de l’Eglise Apostolique Arménienne en Diaspora qui a construit une autorité religieuse qui conjugue les intelligences entre les Religieux et les Laïcs reste un écrin qu’il faut préserver et enrichir.

Je veux également réitérer mes plus vifs remerciements à l’immense majorité de nos Fidèles. Ceux-là mêmes qui ont compris et admis que la fermeture exceptionnelle de leur Église n’est pas une punition mais un véritable acte d’amour indispensable pour protéger la vie, leur vie et celle de leurs proches. Dieu seul saura combien de vie ont été épargnées, ce dont nous pouvons être certain est que nous en avons épargnées.

Rassurons par ailleurs toutes celles et ceux qui doutent encore. L’histoire retiendra que pour le dimanche des Rameaux notre Église de Beaumont n’était pas vide. La communion entre nous était seulement différente ! Facebook est là pour en témoigner et nous rappeler que 5415 Fidèles du monde entier ont suivi notre Messe. Ils ont exprimé par près de 900 commentaires leur ferveur. Gageons que Dimanche prochain 12 avril 2020 pour la Pâques, nous serons à nouveau au rendez-vous, en ligne à partir de chez nous connecter sur la page Facebook de l’Eglise Arménienne de Beaumont en communion de prière avec le Père Archen.

Gilbert DERDERIAN Président délégué du Conseil Paroissial

Eglise Arménienne de Beaumont