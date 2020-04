Jeudi Saint

Durant ce jour, notre Eglise fait mémoire de trois événements majeurs :

1- L’Institution de l’Eucharistie : lectures 1 Co 11,23-32. St. Mt 26,17-30.

2- Le lavement des pieds des Apôtres par Jésus : lectures : St Jean, 13- 1 et texte sur l’Amour de Hovhannes

d’Erzenga, dit « Blouz », célèbre vartabed (1225-1293).

3- La trahison, l’arrestation le procès et la mise à mort de Jésus.

Office des Saintes Souffrances - Կարգ Չարչարանաց

dans la nuit du Jeudi au Vendredi-Saint

L’office débute par les prières de l’office du soir

Notre père et le psaume 50-17 : « Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange », puis suivent des prières et des litanies composées par le saint Patriarche Nércès Chnorhali au 12e siècle.

Cet office des « Saintes souffrances » est une longue méditation à travers les psaumes et les Évangiles sur les derniers instants de la vie du Seigneur. Il rappelle tous les événements qui se sont succédés depuis la Sainte Cène, le dernier diner de Jésus avec ses disciples, jusqu’à son dernier soupir sur la Croix. Dans la tradition occidentale, on désigne son équivalent sous le nom d’Office des Ténèbres. D’une certaine manière, cette liturgie peut aussi être comparée aux célèbres « Passions » de Jean-Sébastien Bach.

C’est la transformation du « chemin de croix » qui, au 4e siècle, se déroulait sur les lieux de Jérusalem où Jésus avait passé et souffert en cette nuit tragique ; à chacune de ses stations, on lisait les textes évangéliques narrant les événements qui s’étaient passés, puis le chœur priait.

Prions et méditons donc nous aussi sur le grand mystère de la douloureuse Passion du Seigneur, car Celui qui souffre et meurt, c’est le Fils de Dieu volontairement livré pour nous afin de nous arracher au Mal et sa Passion n’est que le prélude de sa glorieuse Résurrection.

Au début de l’office, on allume 12 cierges : 11 représentent les Apôtres, le douzième, teinté en noir qui figure Judas n’est pas éclairé. Le grand cierge du milieu représente le Christ.

L’office des « Saintes Souffrances » se caractérise par la répétition, à six reprises, d’un ensemble de textes : des psaumes, un hymne de Nércès Chnorhali, une lecture d’Evangile et une prière finale. A la fin de chacune des séquences, deux cierges sont éteints, l’un à droite, l’autre à gauche du candélabre qui représente Jésus.

Durant cet office qui dure près de quatre heures, on lit les passages des Évangiles suivant :

1- Évangile selon St Jean : 13,16- 18,1

2- Évangile selon St Luc : 22, 1- 65

3- Évangile selon St Marc : 14, 27-72

4- Évangile selon St Mathieu : 26, 31-56

5- Évangile selon St Mathieu : 26, 57-75

6- Évangile selon St Jean : 17, 1-27

Au cœur de l’office, toutes les lumières du sanctuaire sont éteintes afin de symboliser « l’obscurité » qui se fit sur toute la terre à la mort du Christ (St Luc 23, 44).

Les fidèles et les chantres entonnent alors dans l’obscurité la « Grande doxologie » :

« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux ».

Il s’agit d’un renvoi à la naissance de Jésus à l’occasion de laquelle les anges louaient Dieu en proclamant : « Gloire à Dieux au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté » (St Luc 2, 14). Nous le proclamons à nouveau à la mort du Christ : Jésus s’est incarné pour notre salut. Il a accompli sa mission jusqu’au bout, jusqu’à sa mort.

Ce chant s’interrompt pour figurer le moment où il rend l’esprit

Le clergé, les chantres et l’ensemble des fidèles

psalmodient 40 fois « Der Voghormia » (Seigneur aie pitié).

Tandis que l’on rallume les lumières, tous concluent la « Grande doxologie » :

« Seigneur, étends Ta Miséricorde

sur ceux qui te connaissent ».

Puis on entonne le chant du « Trisagion » [Sourp Asdvadz] que l’on répète trois fois :

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel

Qui a été trahi et crucifié pour nous,

Aie pitié de nous

Dernière lecture d’Evangile

Saint Jean 18, 28 / 19, 16

Hymne

Venez fidèles, adorons la Sainte Trinité ;

la Lumière qui, dans son être, est toujours avec le Père

a été condamnée par les prêtres.

Elle est venue pour être crucifiée,

Le Roi immortel.

Celui que les cieux ne pouvaient porter

a porté sur son épaule le bois du supplice

et il est venu au lieu du crâne (Golgotha) pour y être crucifié.

Le Roi immortel.

Les puissances célestes s’étonnèrent

devant l’ensevelissement du Seigneur dans le tombeau neuf,

car lui, dont l’être est immortel,

a gouté la mort, pour le salut des créatures,

Roi immortel.

Une croix est alors solennellement dressée et longuement encensée.

Les fidèles et le clergé chantent alors le célèbre hymne :

« Nous nous prosternons devant Ta Croix, Ô Christ »

Les fidèles sont invités à vénérer et à baiser la Croix.

Contemplons la croix, symbole d’une vie totalement orientée vers Dieu,

d’une vie qui est véritable sacrifice.

La Croix, signe de l’Amour allant jusqu’au don total.

Dans le silence de nos cœurs, confinés dans nos maisons, mais unis par lui,

contemplons le Christ mort pour que nous ayons la vie.

Amen

Philippe Nazarethian