Erdogan aurait déclaré au Patriarcat arménien d’Istanbul que la Turquie était prête à aider l’Arménie en médicaments

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réalisé un entretien téléphonique avec l’archevêque Sahag Machalian responsable du Patriarcat arménien d’Istanbul. Le président Erdogan aurait proposé l’aide de la Turquie à l’Arménie. Selon Sahag Machalian, Erdogan aurait remercié l’apport de la communauté arménienne à sa fondation au profit des nécessiteux. Il aurait également discuté de la santé des membres du Patriarcat. Enfin Erdogan aurait discuté sur le retour des immigrés Arméniens vers l’Arménie et de sa volonté d’aider l’Arménie en matière de médicaments.

Le peuple arménien est à son tour prêt à aider Erdogan et la classe politique de Turquie par des médicaments contre la perte de mémoire et l’amnésie du génocide de 1915 et autres crimes contre l’humanité.

Krikor Amirzayan