Les démarches de promotion de la politique d’investissement ont été discutées au gouvernement

Sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan, une réunion s’est tenue aujourd’hui au gouvernement qui a porté sur le processus et la promotion de la politique d’investissement. Les chefs et les représentants des départements concernés ont participé à la discussion.

Le Premier ministre a noté que le Service national d’audit avait effectué des recherches sur la qualité de la réponse aux propositions d’investissement des organismes publics, et que la réunion avait pour but de discuter de ces observations et de ce qu’il faut faire dans un proche avenir pour promouvoir les investissements. « Je pense que ce sujet sera plus important dans la période post-épidémique, et nous devons nous assurer que nous sommes en mesure d’analyser et de traiter toutes les propositions d’investissement raisonnables qui nous aideront à surmonter la crise économique, ce qui est inévitable », a-t-il noté.

Dans le cadre de la discussion des résultats de l’enquête du Service national d’audit, la situation actuelle des programmes d’investissement, les problèmes existants et leurs solutions possibles ont été discutés. Des projets dans les domaines de la construction, des infrastructures touristiques, de la gestion des biens publics, de la protection des monuments et d’un certain nombre d’autres domaines ont été discutés. Les personnes responsables ont présenté des détails sur le processus de mise en œuvre. Les questions liées aux normes des projets d’investissement, aux mécanismes efficaces pour leur approbation et au processus d’appel d’offres ont été discutées.

Le Premier ministre a noté que l’objectif du gouvernement est d’assurer une organisation rapide, claire et de haute qualité des procédures visant à promouvoir la politique d’investissement, ainsi que d’assurer une interaction active entre l’État et les investisseurs et un soutien aux investisseurs potentiels. Pour cela, il est nécessaire de filtrer les propositions d’investissement, d’identifier celles qui sont réalistes et d’y répondre le plus rapidement possible.

Le Chef du gouvernement a chargé de finaliser les propositions exprimées lors de l’échange de vues et de les soumettre à la discussion.