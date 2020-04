Le gouvernement apportera une assistance aux familles avec enfants de moins de 18 ans

Une séance ordinaire du gouvernement de la République d’Arménie a eu lieu aujourd’hui dirigée par le Premier ministre Nikol Pashinyan. Avant de passer à la discussion des questions inscrites à l’ordre du jour, la situation concernant le coronavirus a été discutée.

Nikol Pashinyan a appelé les citoyens à ne pas traiter le coronavirus aussi calmement. « Chers compatriotes, veuillez ne pas prendre ce problème à la légère. Aujourd’hui, 80% de nos patients n’ont même pas de fièvre et nous ne les traitons pas vraiment. Mais ils sont dans des établissement parce que s’ils sortent, ils infecteront d’autres citoyens. »

Nikol Pashinyan a également noté que les mesures prises par le Bureau du Commandant visent à maintenir la sécurité des citoyens : « Ce n’est pas le cas lorsque ces mesures extraordinaires sont appliquées à des fins politiques ou autres. Cela est fait pour la sécurité de nos concitoyens. Je pense que nous devons également demander à nos concitoyens de faire des efforts supplémentaires pour maintenir leur propre sécurité, et veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée ». Dans ce contexte, le Premier ministre a souligné l’importance de l’utilisation du nouvel outil, qui a été la remarque la plus absurde. Dans ce contexte, le Premier ministre a souligné l’importance d’utiliser un nouvel outil, sur lequel des commentaires absurdes ont été faits. « La législation de la République d’Arménie permet, dans les cas et selon la procédure définie par la loi, sans coronavirus et autres circonstances, d’écouter, de surveiller et de prendre d’autres mesures opérationnelles dans tous les cas où la loi l’exige. Par conséquent, l’État et le gouvernement n’ont pas besoin d’outils supplémentaires pour cela. Autrement dit, dans la législation de l’Arménie, il y a tous ces instruments pour écouter, surveiller, etc de la manière prescrite par la loi. Ce n’est pas seulement en Arménie, mais selon les lois de tous les pays du monde, et donc ces interprétations ne sont que des absurdités, soi-disant des amendements à la loi sur l’état d’urgence visaient à contrôler les citoyens, ces conversations sont tout simplement absurdes. Pourquoi un gouvernement qui bénéficie du soutien inconditionnel de 75 à 80% de ses citoyens devrait-il introduire le contrôle ? Les gouvernements qui manquent de légitimité et dont le pouvoir ne vient pas du peuple ont besoin du contrôle des citoyens », a déclaré Nikol Pashinyan.

En ce qui concerne les questions inscrites à l’ordre du jour, le gouvernement a approuvé le neuvième événement pour neutraliser les effets économiques du coronavirus, qui vise à aider les familles avec des enfants de moins de 18 ans confrontés à des problèmes sociaux dus à la propagation du coronavirus.

Les bénéficiaires de cet événement seront toutes les familles avec enfants de moins de 18 ans dans lesquelles l’une des circonstances suivantes existe : les parents de l’enfant n’avaient pas d’emploi inscrit au 12 mars 2020 et n’avaient pas un travail temporaire ou permanent du 12 mars au 31 mars 2020 au 12 mars 2020, la famille de l’enfant n’était pas incluse dans le système d’évaluation de l’insécurité familiale, ou l’indicateur d’insécurité familiale était inférieur à 28,01 points au 31 mars 2020, les parents ou l’un des parents n’étaient pas enregistrés comme entrepreneur individuel dont les activités n’étaient pas terminées au 31 mars 2020 de la manière prévue par la loi.

Évoquant la décision, Nikol Pashinyan a noté : « Nous avons décidé que du point de vue du ciblage, y compris de l’idéologie, il est juste d’adresser ce soutien aux enfants. Ce ne sont en fait pas les parents, mais les enfants sont les véritables bénéficiaires de ce programme. »

Le gouvernement a modifié et complété l’une de ses décisions antérieures pour permettre l’achat et la fourniture de nourriture aux Forces armées par le biais d’un processus de prépaiement. Le Premier ministre Pashinyan a souligné l’importance d’un nouveau système d’approvisionnement alimentaire pour les soldats qui s’inscrit dans la logique de l’engagement politique du gouvernement.

« Nous disons qu’un parent après avoir envoyé son fils à l’armée ne devrait pas se soucier de la nutrition du soldat et lui envoyer de la nourriture de qualité. Et nous voyons que dans les unités militaires où le nouveau système fonctionne, la qualité des produits alimentaires s’est améliorée à plusieurs reprises. Et sur le chemin de la création de ce système, nous pouvons également avoir de nombreuses questions, et dès le début, nous avons convenu que nous devrions être patients, pour ne pas éviter de poser des questions et de répondre à ces questions », a déclaré le Chef du gouvernement.