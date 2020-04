Moscou fournit deux laboratoires mobiles à l’armée

Suite à un accord conclu entre le ministre de la défense arménien Davit Tonoyan et son homologue russe Serguei Shoygu, une équipe de spécialistes des forces armées russes a été dépêchée en Arménie, afin d’aider l’Etat-major arménien dans sa lutte contre le Coronavirus, d’organiser les mesures qui s’imposent, et d’échanger les expériences et les connaissances pratiques des équipes médicales.

Un avion-cargo russe a atterri à Erevan le 7 avril vers 19 heures, avec à son bord deux laboratoires mobiles d’analyses médicales envoyés par la Russie. Le premier est une structure itinérante de dépistage de virus, chargée de prélever des échantillons auprès du personnel militaire, en faisant le tour, sur le sol national, de toutes les casernes et des sites présentant un intérêt militaire. Le second laboratoire, équipé d’un matériel technologiquement très avancé, se chargera ensuite de tester les échantillons recueillis par le premier. Doté d’une grande autonomie lui permettant d’opérer en toutes circonstances pendant presque 45 jours, sans besoin d’une quelconque intervention extérieure, ce laboratoire mobile de recherche du COVID-19 est déjà opérationnel au lendemain de son arrivée à Erevan. Il est capable de réaliser une centaine de tests par jour, et de fournir les résultats en l’espace de 5 heures avec une fiabilité proche de 99%.

Moscou a déjà déployé ce type de structure en Russie, en Italie et en Serbie mais, dans le cas de l’Arménie, c’est grâce au partenariat stratégique qui lie les deux pays que ces laboratoires ont été livrés. Cette structure mise à la disposition du ministère de la défense arménien, permettra de réaliser des tests dans les rangs de l’armée arménienne mais aussi au sein du personnel de la 102e base militaire russe présente en Arménie.

L’équipe d’infectiologues et de spécialistes russes qui s’est rendue en Arménie sera chargée de faire fonctionner ces laboratoires mobiles en étroite collaboration avec ses collègues arméniens.

Par ailleurs, une réunion de consultation avec les experts russes s’est tenue aujourd’hui, 8 avril à Erevan, en présence du général Sahak Ohanian, chef de la Direction de médecine militaire des forces armées arméniennes, afin de mieux coordonner les opérations et augmenter sensiblement l’efficacité des mesures contre la pandémie.