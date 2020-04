Le duduk a été classé comme élément du patrimoine arménien par l’UNESCO réaffirme le ministère arménien de la Culture

Le duduk (ou doudouk) l’instrument de musique arménienne est inscrit depuis 2008 au rang du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO vient de rappeler le ministère arménien de la Culture et des sciences. Le duduk fait donc partie entière du patrimoine arménien reconnu par l’UNESCO. Une affirmation qui voulait couper court aux rumeurs selon lesquelles la Turquie et l’Azerbaïdjan désiraient inscrire à leur profit ce patrimoine auprès de l’UNESCO. Le ministère arménien de la Culture affirme par ailleurs que le duduk a toujours fait partie de la culture et des traditions musicales arméniennes. Il sera donc difficile au couple turco-azéri de jouer dans cette partition de récupération et de spoliation du patrimoine arménien.

Krikor Amirzayan