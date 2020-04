Le Mercredi Saint est dédié au quatrième jour de la Création.

Dieu crée les luminaires de la voûte céleste qui annonceront la naissance du Christ, le « Soleil de la justice ».

Le « Mercredi-Saint » résume pour nous le mystère du « Quatrième âge » de l’humanité : Abraham reçoit la bonne nouvelle de la naissance d’Isaac (Gen.17), les Juifs ont quitté l’Égypte (Exode 12:14), le Tabernacle a été édifié (Exode 25-27), et les enfants d’Israël ont été conduits en Terre Promise (Josué 1, 1-19).

Ce même jour, nous faisons aussi mémoire de l’onction de Jésus-Christ par la femme à Béthanie et de la trahison du Seigneur.

Evangile du jour : Saint Matthieu, 26, 6-13

Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s’approcha de lui, tenant un vase d’albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu’il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s’indignèrent, et dirent : « A quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres ». Jésus, s’en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l’a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle a fait ».

La lecture de l’Évangile du Mercredi Saint nous exhorte à ne pas abuser de l’amour et de la confiance du Seigneur, à toujours nous souvenir de ses souffrances et de sa mort pour nous afin de ne pas nous écarter du chemin de vérité, à sans cesse adorer et à glorifier le Créateur.

Philippe Nazarethian