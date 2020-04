Le second tour des élections toujours d’actualité malgré le premier cas de Coronavirus

Les autorités du Haut-Karabagh semblent déterminées à organiser le deuxième tour de l’élection présidentielle, et ce bien qu’elles aient signalé mardi un premier cas de Coronavirus.

La personne infectée est une femme de 63 ans habitant Mirik, un petit village situé à plus de 80 kilomètres au sud de Stepanakert. Les responsables du Karabagh disent qu’elle a été hospitalisée le 2 avril, plusieurs jours après son retour d’Arménie. Selon eux, tous les habitants du village ont été mis en quarantaine ou ont dit qu’ils allaient s’auto-confiner après qu’elle a été testée positive au Coronavirus.

Un groupe de travail du Karabagh coordonnant les mesures contre le Coronavirus a confirmé hier que la femme avait voté lors du premier tour du scrutin du 31 mars. Mais il a minimisé ce fait, affirmant que, comme tous les autres électeurs, elle portait un masque et des gants de protection et a reçu un stylo à usage unique dans son bureau de vote local.

Le vote du 31 mars s’est déroulé malgré de sérieuses inquiétudes quant à la propagation du coronavirus au Karabagh.

Ses résultats officiels ont montré qu’Ara Harutiunian, un riche homme d’affaires et ancien Premier ministre, a remporté plus de 49% des voix, mais n’a pas réussi à remporter la victoire dès le premier tour. Masis Mayilian a terminé deuxième avec 26,4% des voix. Les deux hommes devraient donc s’affronter lors d’un second tour de scrutin prévu le 14 avril.

Citant la pandémie de Coronavirus, Mayilian a appelé dimanche ses partisans à boycotter le vote. Mais il ne s’est pas retiré de la course présidentielle.

Même après avoir signalé le premier cas de Coronavirus, les autorités de Stepanakert n’ont donné aucune indication allant dans le sens du report du second tour. La présidente de la Commission électorale centrale (CEC) locale, Srbuhi Arzumanian, a déclaré mercredi au service arménien de RFE / RL qu’elles prévoyaient de prendre des « mesures de sécurité supplémentaires » le 14 avril.

Harutiunian a signalé son soutien à cette position. « Je comprends également les préoccupations des autorités, a expliqué Vahram Poghosian, porte-parole du vainqueur du premier tour des élections. Heureusement, il faut noter que la situation est toujours gérable."

Les Arméniens du Karabagh ont également élu le 31 mars leur nouveau Parlement. Le parti de la Patrie libre de Harutiunian a remporté plus de 40% de ces votes et contrôlera 16 des 33 sièges du Parlement.

Le parti Patrie unie de Samvel Babayan, ancien commandant de l’armée du Karabagh, sera la deuxième force parlementaire en importance avec 9 sièges. Trois autres groupes politiques seront également représentés au Parlement local.

L’Azerbaïdjan a fermement condamné la tenue des élections au Karabagh, affirmant qu’elles sont contraires au droit azerbaïdjanais et international. Il a également prétendu que le territoire à population arménienne, qui avait rompu avec la domination azerbaïdjanaise en 1991, était régi par un « régime illégal installé par l’Arménie ».

Les diplomates américains, russes et français codirigeant le groupe de Minsk de l’OSCE ont souligné, pour leur part, que le Karabagh n’est pas reconnu comme un État indépendant par la communauté internationale et que « les soi-disant élections générales » ne peuvent pas prédéterminer l’issue des pourparlers arméno-azerbaïdjanaise de paix négociés par eux.

En revanche, l’Arménie a défendu la tenue des élections. Le Premier ministre Nikol Pachinian a qualifié ces élections de « démocratiques » et a souligné qu’elles pourraient faciliter une résolution du conflit du Karabagh.