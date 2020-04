La star montante du basket-ball Gary Chivichyan prévoit d’être le premier Arménien de la NBA

Gary Chivichyan, une star montante du basket-ball, qui joue actuellement pour Pacific Tigers, l’équipe de basket-ball masculine de l’Université du Pacifique, s’efforce de devenir le premier Arménien à rejoindre la NBA.

« Le plan en ce moment est que je veux être le premier Arménien à intégrer la NBA. Je me dirige vers cette route. Je travaille sur cette voie », a-t-il déclaré à l’ESPN.

"The plan right now is I want to be the first Armenian to ever make it into the #NBA. I'm headed towards that route. I'm working towards that route." -@PacificMensBB senior @GaryChivichyan with @VeniceMase & @LAIreland

