L’armée russe envoie de l’aide à l’Arménie pour lutter contre le Coronavirus

L’armée russe a envoyé une équipe de médecins et d’équipements spéciaux en Arménie pour l’aider à détecter et à prévenir les cas de coronavirus parmi le personnel militaire arménien et russe en service dans le pays.

Deux avions de transport militaires russes ont fourni cette assistance à Erevan mardi soir. Selon le ministère arménien de la Défense, il comprend des spécialistes de l’armée russe en virologie et épidémies, un laboratoire de test des coronavirus et un système de collecte d’échantillons pour les tests COVID-19.

Dans un communiqué, le ministère a confié que l’aide avait été fournie conformément à un accord conclu par le ministre russe de la Défense, Sergey Shoygu, et son homologue arménien, Davit Tonoyan. Il « améliorera considérablement l’efficacité des mesures anti-épidémiques » prises dans les unités de l’armée arménienne et la base militaire russe en Arménie, a ajouté le communiqué.

« Il s’agit d’une équipe mobile équipée d’un laboratoire d’épidémiologie et elle travaillera en collaboration avec notre service d’épidémiologie sanitaire », a déclaré Tigran Avetisian, un médecin de l’armée arménienne de haut rang.

Avetisian a parlé alors que l’équipement était en train d’être déchargé des avions russes dans un aéroport d’Erevan. Il a souligné que le laboratoire mobile sera en mesure de traiter jusqu’à 100 tests de coronavirus par jour avec des échantillons de sécrétions à collecter dans toutes les bases militaires du pays.

Selon Avetisian, les brigades russes de médecins militaires envoyés en Italie et en Serbie auparavant utilisent le même équipement.

Jusqu’à présent, l’armée arménienne a confirmé six cas de coronavirus dans ses rangs. Elle a affirmé que les soldats infectés et hospitalisés était en poste dans une unité de l’armée non combattante.

La base russe en Arménie n’a signalé aucun cas de ce genre parmi ses quelque 5 000 soldats.

La Russie et l’Arménie ont des liens militaires étroits cimentés par des accords bilatéraux et leur appartenance à l’Organisation du Traité de sécurité collective dirigée par la Russie.