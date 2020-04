Le pic de la pandémie serait peut-être déjà atteint

Les chiffres sont encourageants. L’Arménie aurait, paraît-il, déjà atteint le pic de la pandémie. L’optimisme semblait poindre le bout de son nez lundi dernier lorsque Nikol Pachinian intervenait en direct sur Facebook pour annoncer, en prenant les précautions d’usage, le nombre le plus bas de cas positifs jamais enregistré en 24 heures ; il est vrai, que les 11 cas positifs de la journée étaient un chiffre inédit. Le lendemain, mardi, le chiffre repartait à la hausse avec 20 nouveaux cas, mais le solde journalier restait tout de même positif puisque 27 patients guéris avaient pu quitter l’hôpital le même jour. Aujourd’hui, mercredi 8 avril, la dynamique se confirme : sur un nombre de tests plus élevé (311) réalisés au cours des dernières 24 heures, 28 nouveaux cas ont été détectés mais, dans le même temps, 27 personnes sont sorties de l’hôpital. Il reste actuellement 758 patients hospitalisés sur le territoire national, dont 90% n’ont pas de fièvre ; huit d’entre eux seraient dans un état grave. Rappelons que, selon les sources officielles, l’Arménie disposerait d’environ 1500 lits prêts à accueillir les patients COVID-19, ce qui signifie que seule la moitié de cet effectif serait actuellement occupée. Le pays déplore, en revanche, un 9e décès dû au Coronavirus, survenu le 7 avril : un patient âgé de 93 ans, qui était également atteint d’un cancer. « ... Gardons un optimisme prudent. Si les statistiques continuent ainsi, cela voudrait dire que nous avons vaincu le pic du Coronavirus et que ce pic aurait déjà été atteint le 31 mars-1er avril », se réjouit le premier ministre, Pachinian, dans son message d’aujourd’hui, 8 avril. Le chef de l’exécutif, tout en martelant l’appel à respecter les mesures restrictives et à ne pas relâcher les efforts de confinement et de distanciation, avait annoncé lundi dernier que si le rythme se poursuivait, les autorités pourraient peut-être envisager un assouplissement du régime de confinement à partir du lundi de Pâques.