5 civils tués dans l’explosion d’une bombe

Diyarbakir (Turquie), 8 avr 2020 (AFP) - Cinq civils ont été tués mercredi

dans l’explosion d’une bombe dans le sud-est majoritairement kurde de la

Turquie, ont annoncé les autorités locales, accusant le groupe armé du Parti

des travailleurs du Kurdistan (PKK).

L’explosion s’est produite vers 03H30 GMT "au passage d’un véhicule

transportant des civils", a déclaré le gouvernorat de Diyarbakir dans un

communiqué, évoquant un « attentat à la bombe artisanale du PKK ».

Les forces de sécurité turques ont lancé une opération pour retrouver les

auteurs de l’attaque, a ajouté le gouvernorat.

Le PKK, un groupe qualifié de « terroriste » par Ankara et ses alliés

occidentaux, mène depuis 1984 une sanglante guérilla en Turquie. Les

affrontements entre combattants kurdes et forces de sécurité turques ont fait

plus de 40.000 morts.

Le PKK mène régulièrement des attaques contre les forces de sécurité dans

le sud-est, faisant par exemple exploser des bombes au passage de convois de

l’armée ou de la police.