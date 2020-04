Coronavirus : lancement du traçage téléphonique en Arménie

Les autorités arméniennes ont commencé à accéder aux données personnelles des téléphones portables et à les utiliser pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, a annoncé hier un haut responsable.

Le Parlement arménien leur a permis de façon controversée de suivre les mouvements, les appels téléphoniques et les SMS des personnes infectées par le virus, le nombre de cas de COVID-19 dans le pays s’étant rapidement propagé la semaine dernière. Les députés de l’opposition ainsi que les militants civiques ont condamné cette décision, mettant en doute son efficacité et exprimant leur inquiétude concernant les atteintes à la vie privée.

Le gouvernement du Premier ministre Nikol Pachinian a exclu à plusieurs reprises l’utilisation du suivi des smartphones à des fins politiques. Il soutient que cette mesure extraordinaire permettra aux autorités de retrouver plus facilement les personnes qui sont entrées en contact avec des patients atteints du COVID-19.

Ces personnes doivent être identifiées par un système électronique utilisant les données de localisation et d’utilisation du téléphone.

Selon un adjoint du vice-Premier ministre Tigran Avinian, qui coordonne la réponse du gouvernement à l’épidémie, le nouveau mécanisme de surveillance a déjà été lancé.

« Toutes les données personnelles restent sur les serveurs des opérateurs de téléphonie mobile, a expliqué Bagrat Badalian. Nous leur envoyons un numéro de téléphone qui nous intéresse, à savoir le numéro de téléphone d’un patient. Le logiciel spécial détermine ensuite le cercle de leurs contacts. » »Lorsque ce cercle est déterminé, nous ne recevons que les numéros de téléphone des personnes qui ont potentiellement été en contact avec le patient« , a-t-il précisé, ajoutant qu’il leur est ensuite ordonné de s’isoler. »S’ils quittent leur lieu d’auto-isolement, les informations sont automatiquement transmises à la police, qui leur téléphone ou envoie un groupe spécial d’officiers pour connaître les raisons de leur départ", a annoncé Badalian.

Les personnes isolées, a poursuivi le responsable, sont également surveillées par des épidémiologistes qui peuvent les référer à la polyclinique pour des tests de Coronavirus. « Si une personne a sérieusement besoin de vivres, ces informations sont collectées et transmises au ministère du Travail et des Affaires sociales afin qu’il leur fournisse de la nourriture », a-t-il déclaré.

Badalian n’a pas révélé combien d’Arméniens exposés à des personnes infectées ont été identifiés jusqu’à présent grâce à ce système téléphonique.

Le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus enregistrés en Arménie a diminué ces derniers jours. Le ministère de la Santé a rapporté mardi que 20 personnes avaient été testées positives au virus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas de COVID-19 à 853.

Le Premier ministre Nikol Pachinian avait annoncé lundi que dans le cadre de leurs efforts pour endiguer la propagation du virus, les autorités envisagent également d’étendre considérablement les tests de COVID-19. Il a affirmé que le nombre quotidien de ces tests, qui a varié entre 200 et 400 au cours des deux dernières semaines, devrait atteindre 1 000 d’ici la fin de cette semaine.

Les médecins ont salué ces plans, affirmant que les tests plus approfondis permettront de déterminer l’incidence actuelle de la maladie et l’efficacité du confinement à l’échelle nationale et d’autres mesures prises par les autorités.

« Un plus grand nombre de tests montrera ce qui se passe réellement dans notre pays et s’il vaut la peine de continuer les tests de masse », a justifié Arman Badalian, professeur d’épidémiologie à l’université de médecine d’Erevan.

Hasmik Ghazinian, médecin à l’hôpital d’Erevan à Nork qui traite le plus grand nombre de patients atteints de coronavirus en Arménie, a commenté : « Je salue cette décision parce que c’est ainsi que nous pouvons d’abord et avant tout déterminer le nombre de personnes infectées ».

Des représentants du gouvernement indiquent que 60 000 kits de test achetés en Chine seront livrés à l’Arménie plus tard cette semaine. Les autorités s’attendent également à recevoir des milliers de kits de tests supplémentaires de la Russie.