Plus de 400 citoyens arméniens rapatriés de Russie en Arménie par deux vols le 6 et 7 avril

Par deux vols Moscou-Erévan de la compagnie aérienne Red Wings le 6 et 7 avril, plus de 400 citoyens arméniens sont arrivés en Arménie a affirmé le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Plus de 150 citoyens arméniens ne disposant pas des moyens pour l’acquisition de leur titre de transport mais qui désiraient rentrer de Russie en Arménie pour cause de pandémie du coronavirus, c’est le gouvernement arménien qui a réglé les billets d’avion Moscou-Erévan. Ces citoyens arméniens revenus en Arménie devront rester confinés en quarantaine durant 14 jours.

Krikor Amirzayan