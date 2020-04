Disparition en Arménie de Hérold Alexanian, psychologue et psychanalyste.

Je viens d’appendre la triste nouvelle du décès de mon camarade et ami Hérold Alexanian. Après le départ de Martine Hovhannessian il y a quelques mois, nous accusons une nouvelle perte d’ancien camarde. Ce qui rend ce décès particulièrement désolant c’est que dans les circonstances actuelles de confinement nous ne pouvons pas nous recueillir sur sa tombe.

Dans notre jeunesse, les années 70 et 80 nous avons ensemble rêvé et espéré changer la communauté arménienne, de découvrir et rendre plus vivante et épanouissante l’identité arménienne diasporique au sein d’un groupe qui s’appelait le groupe de la rue de la Dé, fameuse rue de la Défense très colorée et populaire d’Issy-les-Moulineaux.

J’avais rencontré Hérold au camp d’Hiver de l’UEAE (Union des Etudiants Arméniens d’Europe) à Bellefontaine en 1974. L’UEAE avait été le réceptacle dans les années 60 et début 70 des idées et de débats des jeunes arméniens. Elle avait surtout été le fer de lance d’une réflexion sur le fait diasporique. A l’époque on n’ignorait pas la réalité de l’Arménie Soviétique, mais la perspective d’une dislocation du bloc soviétique semblait tellement loin qu’une vision et action globales portant sur l’avenir du peuple arménien dans sa globalité s’excluaient. Le débat n’ignorait pas non plus les différences de conditions et de mentalités entre les arméniens de contrées diverses du monde. L’Histoire, la littérature arméniennes, la politique, la psychologie étaient abordées à l’aune du traumatisme post-génocidaire et du vécu diasporique. La revue « Oussanogh » qui a eu quelques numéros a été le support de cette effervescence intellectuelle, et les grands écrivains arméniens qui avait survécu au génocide et avaient été confronté aux réalités de l’exile, étaient mis à l’honneur, comme Hagop Ochagan, Chahan Chahnour, Nigoghos Sarafian etc. Le fait central était la réflexion sur le Génocide, l’horreur absolue, indicible, qui ne peut être décrit. Plusieurs noms ont émergé dans ce débat passionné dans les pages de la revue, comme Marc Nichanian, Krikor Beledian, Haroutioun Kurkdjian etc, qui ont approfondi et continué cette réflexion jusqu’à nos jours.

En 1974, quand j’ai rencontré Hérold au camp d’hiver de Bellefontaine, cette période de créativité et de passion avait touché à sa fin. La direction de l’UEAE qui était à Paris n’avait plus aucune action, il n’y avait pratiquement personne, ce qui est, hélas, le destin de beaucoup de groupes estudiantines, et j’allais vivre ce revers à Aix-en-Provence deux ans plus tard. J’étais venu avec trois camarades de la section de l’UEAE d’Aix-en-Provence où j’étudiais à l’époque, et vu qu’à Aix nous avions une section très active d’une quinzaine de membres, avec la création d’une chorale, d’une troupe de danse, la publication en polygraphie d’un recueil de poèmes écrits par les étudiants d’Aix qui a eu un succès d’estime auprès de certains personnages, comme Jean-Marie Carzou et Luc-André Marcel. Nous avions aussi des liens assez étroits avec la communauté, et nous devions normalement prendre la direction de l’UEAE. Mais cela n’a pas plu aux jeunes tachnaks, qui ont fait un putsch pour nous éliminer.

A Bellefontaine nous avons tout de suite sympathisé avec la bande d’Issy-les-Moulineaux. Nos visions et préoccupations étaient très proches. A partir de là nous avons mené une réflexion sur la réorganisation de la diaspora, basée sur une représentation démocratique des communautés, avec des conseils élus par les communautés. Sur le respect du vécu de chacun, le rejet de la culpabilisation dans la sauvegarde de l’identité arménienne, le rejet de des commémorations-deuil du Génocide et de leur transformation en une action de combat etc. Hérold était surtout touché par l’aspect psychologique et du vécu diasporique. Les réunions du groupe d’Issy-les-Moulineaux étaient centrées sur la réflexion psychanalytique et Hérold avait en quelque sorte un statut de gourou. Je suis venu en 1977 m’installer à Paris et j’ai intégré le groupe. L’emprisonnement de Paradjanov a été un catalyseur pour une action à la fois culturelle et politique. Nous avons créé le Comité Paradjanov, organisé des distributions de tracts, une campagne de signatures (nous avons eu entre autre celle de Sartre), fait avec nos amis musiciens de la musique arménienne avec pancartes et recueils de signatures dans les rues de Paris, fait des graffiti dans le métro de Paris demandant la libération de Paradjanov (Paradjanov l’avait su). Nous étions particulièrement intéressés par l’art de Paradjanov du fait que, outre son immense génie, c’était un artiste diasporique et exprimait de façon sublime le vécu diasporique, qui était aussi celui de Sayat-Nova. Son film « Couleur de Grenade » où toutes les conventions cinématographies étaient bousculées pour transcrire la vie intérieure de Sayat Nova, la notion du Temps, de l’identité et de la transmission nous avait subjugués. Nous avions été tellement pris par le film que nous disions en plaisantant que nous avions le Paradjanovite. L’action pour la libération de Paradjanov a eu son point culminant avec un grand meeting à la Mutualité.

Cette activité a aussi joué un rôle catalyseur pour une action en faveur des dissidents d’Arménie Soviétique. L’émergence en Arménie à la fin des années 60 et début 70 des mouvements pour l’Autodétermination de l’Arménie et des Comités Helsinki a marqué l’irruption dans la conscience arménienne des jeunes de la diaspora des réalités de l’Arménie Soviétique. Le peuple d’Arménie apparaissait tout-à-coup potentiellement acteur de son avenir. Nous avons aussi défendu les dissidents arméniens, collaboré avec des groupes de défense des peuples de l’Est. Dès le départ nous avions rencontré la méfiance des organisations traditionnelles arméniennes, qui n’aiment pas que d’autres piétinent leurs plates-bandes. Quand nous avons engagé des actions plus politiques elles ont manifesté leur hostilité, très agressive chez les prosoviétiques arméniens, l’UCFAF et la JAF, et plus retenu chez les Tachnak ( à l’exception de certaines personnes comme Anahit Ter Minassian toujours très droite et ouverte). Une exception qui mérite aussi d’être soulignée c’était l’accueil du Père Norvan Zakarian, alors prêtre d’Issy-les-Moulineaux. Non seulement il nous accueillait chaleureusement, mais en même temps on voyait qu’il éprouvait un réel le plaisir à discuter avec des jeunes, d’échanger des idées.

En même temps que le Groupe Paradjanov est apparu le groupe « Libération Arménienne » mené par Ara Toranian, qui allait changer plus tard son nom et s’appeler MNA. Nous n’étions pas moins nombreux que celui-ci, nous faisions jeu égal au niveau des actions. La différence entre nous était qu’ils privilégiaient le soutien à l’action politique armée, celle notamment de l’Asala, tandis que nous étions, sans négliger le politique, plus ancré dans le vécu, l’identité et la culture. Il y avait aussi une différence qui paraît maintenant anecdotique et fait sourire, nous étions plutôt trotskards et eux maoïstes. Ils disposaient aussi des moyens matériels pour organiser des meetings, éditer un journal, « Libération Arméniennes », tandis que nous avions juste pu éditer un numéros d’une revue appelée « Parole(s). A la réflexion, je pense que nous avons été plutôt des dilettantes et eux plus concrets et constants dans leurs objectifs. L’intensification des actions de l’Asala a aussi changé la disposition d’esprit des jeunes, qui y adhéraient massivement, y voyant enfin leur inscription dans la réalité concrète. Ainsi, avec le temps la lassitude des uns, la fin des études, l’entrée dans le monde du travail et le mariage des autres, et une certaine dissension ont fait que le groupe s’est tout doucement dissout, mais nous avons gardé toujours notre amitié et certains d’entre nous ont participé plus tard à des actions communes, à nouveau pour la libération de Paradjanov lors de son deuxième emprisonnement, de lutte contre la pollution en Arménie, de la défense des arméniens de Turquie, des dissidents de l’Arménie, ou pour l’indépendance de l’Arménie, etc, mais cela ne réunissait qu’occasionnellement quelques-uns de l’ancien groupe.

Hérold a poursuivi une carrière de psychanalyste. Dès le tremblement de terre en Arménie il a créé une organisation d’aide aux sinistrés et travaillé longtemps dans cette structure, est allé vivre en Arménie, s’est marié et y a fait des enfants.

Finalement il a fait ce que nous ne pouvons qu’envier.

Ce que je peux dire de plus caractéristique à propos d’Hérold, c’est que j’ai rarement vu quelqu’un chez qui l’arménité soit aussi chevillée au corps. Ce garçon pas du tout de type arménien et si obsédé par l’identité arménienne, et avec un nom exotique qui allait d’ailleurs assez bien à son type anglo-saxon (ses parents l’avaient nommé ainsi, car l’Etat Civil avait refusé un prénom arménien), cela impressionnait. Il était doué d’une grande intelligence et il a consacré sa vie à son peuple.

Que le Seigneur le reçoive, ainsi que notre amie Martine Hovhannessian dans sa bienveillance et leur accorde enfin le repos que méritent les enfants d’un peuple meurtri.

Khoren Kesisyan