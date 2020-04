L’Azerbaïdjan compte 717 personnes atteintes par le coronavirus malgré les déclarations triomphales du président Aliev

Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus en Azerbaïdjan est de 717 et 8 personnes sont mortes a indiqué la Commission gouvernementale chargée du contrôle sanitaire. « En une journée 76 personnes supplémentaires avaient été infectées par le virus, 44 était guéries. 665 étaient sous surveillance renforcée à l’hôpital. L’état de 23 de ces patients était jugé très sérieux et 31 de moyenne gravité.

Malgré les déclarations du président Ilham Aliev qui se vantait la veille dans un laboratoire de fabrication de masques à Soumgaït -ville tristement célèbre, proche de Bakou- de la résistance de l’Azerbaïdjan face au coronavirus, ce dernier est largement présent et se développe.

Krikor Amirzayan