Robert Kotcharian attaque Nikol Pachinian pour diffamation

L’ancien président arménien pour l’heure emprisonné, Robert Kotcharian, a de nouveau porté plainte pour diffamation contre le Premier ministre Nikol Pachinian, a-t-on appris hier.

Un avocat de Kocharian, maître Hayk Alumian, a déclaré que son client demandait 2 millions de drams (4000 $) de dommages et intérêts et la rétractation de ce qu’il considérait comme des allégations fausses et diffamatoires faites par Pachinian.

Maître Alumian n’a pas précisé laquelle des déclarations récentes de Pachinian a déclenché cette attaque en justice.

Le Premier ministre a de nouveau accusé Kotcharian ainsi qu’un autre (...)