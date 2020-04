Julie Altinoglu publie son premier roman, Libre (Editions 5 sens). Naît en 1977 en région parisienne, ses parents d’origine arménienne (un père professeur de mathématiques et une mère professeure de piano) lui ouvrent la porte de deux univers très différents. À 10 ans, elle vit un drame qui bouleverse sa vie et cherche alors refuge dans la lecture et l’écriture. Après une carrière dans le marketing et la communication, elle écrit son premier roman à la naissance de sa première fille.

Il s’agit d’une histoire touchante et pleine d’énergie. « Rose n’est pas la mamie arménienne que nous connaissons, mais elle le devient à la fin de sa vie... Il y a plein de mots et de références à notre culture arménienne », explique l’auteure. Un roman léger, feel good et surtout plein de rebondissements qui font du bien en cette période compliquée... Une histoire de famille, d’amour, de transmission…

Le livre s’intéresse au parcours de Rose. Arrivée en France à l’âge de 12 ans et issue d’un milieu modeste, elle bâtit un empire à force de travail et d’ambition. Jadis femme d’affaires redoutable et passionnée, Rose est devenue à 90 ans une mamie aimante, toujours aussi coquette, soucieuse de transmettre son amour et sa culture à ses petits-enfants. Mais un événement tragique arrivé quelques années plus tôt divise aujourd’hui la famille et crée de nombreuses tensions. Rose, vivant de plus en plus mal cette situation, décide de réunir ses six petits-enfants pour les réconcilier. A la veille du déjeuner qu’elle organise chez elle et dans lequel elle met beaucoup d’enjeux, Rose récapitule inlassablement tous les sujets qu’elle souhaite aborder : résoudre le conflit entre Alex et Joseph, proposer à Anouche de reprendre le flambeau de son entreprise, apprendre à Emma la cuisine arménienne, transmettre sa culture arménienne et son regard sur la vie et surtout, leur apprendre à être libre. Elle a ainsi une idée bien précise en tête pour chacun de ses petits-enfants. Mais les choses ne vont pas se passer du tout comme prévu…

Plus d’infos : https://catalogue.5senseditions.ch/fr/home/327-libre.html?fbclid=IwAR38PG4tADJIiH-pTpcE5YelX_hbPpZaxVAIfROY367UC2h9DbfRT3uidXE