Tous les étrangers sont interdits d’entrée sur le territoire arménien

L’Arménie a interdit à presque tous les ressortissants étrangers d’entrer dans le pays en raison de la pandémie mondiale persistante.

Le mois dernier, le gouvernement arménien n’a imposé une telle interdiction qu’aux citoyens de quelques dizaines d’États, notamment la Chine, l’Iran, l’Italie et l’Espagne, les plus durement touchés par le Coronavirus.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé hier que le gouvernement avait décidé d’étendre l’interdiction de voyager au monde entier car pratiquement tous les pays ont enregistré des cas de Covid19 ces dernières semaines.

Dans un communiqué, le ministère a expliqué que l’interdiction ne s’appliquerait pas aux étrangers mariés à des Arméniens ou titulaires d’un permis de séjour arménien ainsi qu’aux diplomates étrangers et aux représentants d’organisations internationales. Mais il a averti qu’ils devront tous s’isoler ou être mis en quarantaine immédiatement après leur entrée dans le pays.

Les frontières terrestres de l’Arménie avec la Géorgie et l’Iran voisins ont été fermées pour tout voyage en mars, et pratiquement toutes les compagnies aériennes ont cessé de voler vers Erevan et Gumri au début de ce mois. Dans la pratique, cette dernière mesure gouvernementale va donc peu changer la situation.

Le ministère arménien de la Santé a rapporté hier que 20 personnes avaient été testées positives au virus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas de COVID-19 à 853. Vingt-cinq autres Arméniens se sont remis du virus au cours de la même période, selon le ministère.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a saisi ces chiffres pour exprimer un « optimisme prudent » concernant les efforts du gouvernement pour contenir l’épidémie. Il a de nouveau affirmé que le gouvernement envisagerait d’assouplir le confinement national si la tendance à la baisse se poursuivait dans les prochains jours.

L’Arménie a signalé jusqu’à présent huit décès liés au Coronavirus.