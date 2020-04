Disparition du physicien Arménien Michik Ghazaryan à Moscou

Le physicien Arménien, Michik Ghazaryan vient de mourir dans un hôpital moscovite. Selon Gazeta.ru l’épouse du physicien, la gynécologue Arpik Astaryan s’était éteinte le 26 mars. Le couple avait été hospitalisé mi-mars. Ils n’étaient pas été en proximité avec des personnes atteintes du coronavirus. Ils n’avaient pas séjourné à l’étranger. Une forme de maladie aigue des poumons avait apparu auprès de Michik Ghazaryan qui serait l’origine de sa disparition.

Le physicien Michik Ghazaryan était né dans le village de Nerkin Akhta (actuellement Hrazdan) dans la région de Kodayk en Arménie le 28 février 1948. Ses parents étaient médecins. Son père, Hayazat Ghazaryan était le représentant du ministère de la Santé pour la région de Hrazdan. Sa mère Vanouhi Ghazaryan était la principale gynécologue de la ville de Hrazdan. Le couple s’était installé quelques années plus tard à Erévan.

Michik Ghazaryan avait en 1970 terminé ses études à l’Université physique-technologique de Moscou avec une spécialisation en optique et spectroscopie. Professeur de physique à l’académie Lebedev, il avait mené de nombreuses études et recherches scientifiques dont des travaux sur la physique des lasers, de l’optique quantique, le microscope-laser ainsi que d’autres domaines de la physique.

Krikor Amirzayan