Le trafic routier entre l’Arménie et l’Artsakh est réduit de 4 fois

La police de l’Artsakh continue de surveiller les points de passage frontaliers de la République de l’Artsakh en prévention de l’épidémie du coronavirus. Tous les véhicules entrant en Artsakh sont étroitement contrôlés et désinfectés. Le couvre-feu décidé le 31 mars porte du 3 au 12 avril en Arménie ce qui restreint grandement la circulation des véhicules entre l’Arménie et l’Artsakh. Sur les trois points frontaliers de l’entrée en Artsakh, Aghavno, Kharkhapout et Kovasan la circulation des véhicules a été réduite de quatre fois par rapport au trafic normal selon les autorités de Stepanakert. L’Artsakh qui n’a à ce jour, officiellement aucun patient affecté par le coronavirus.

Krikor Amirzayan