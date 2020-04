Massis Mayllian, arrivé 2e, appelle à boycotter le second tour

Massis Mayllian, arrivé 2 e , appelle à boycotter le second tour

Citant la pandémie de coronavirus, le candidat qui a terminé deuxième au premier tour de l’élection présidentielle du Haut-Karabakh a appelé ses partisans à boycotter le second tour prévu pour le 14 avril.

Masis Mayilian s’est dans le même temps abstenu de se retirer de la course.

Les résultats officiels de l’élection du 31 mars ont montré qu’Ara Harutiunian, un riche homme d’affaires et ancien Premier ministre du Karabakh, a remporté plus de 49 % des voix. Mayilian a recueilli 26,4 % des voix, ce qui signifie que le scrutin doit se poursuivre.

Le vote s’est déroulé en dépit de sérieuses inquiétudes concernant la propagation du coronavirus au Karabakh. Mayilian et plusieurs autres candidats à la présidence ont demandé son report pendant la campagne électorale. Les autorités de Stepanakert ont rétorqué que les mesures de précaution qu’elles avaient prises contribuaient à prévenir tout cas de coronavirus au Karabakh jusqu’à présent.

Dans une déclaration faite le week-end dernier, Mayilian, qui est également le ministre des Affaires étrangères sortant du Karabakh, a déclaré que ses partisans devraient se tenir à l’écart des bureaux de vote le 14 avril en raison du « danger croissant de coronavirus ».

Il a également critiqué la façon dont les autorités ont géré les sondages, affirmant qu’ils étaient « très loin » des attentes des habitants du Karabakh en matière de démocratisation. Il a cité à cet égard les conclusions des observateurs électoraux d’Arménie qui ont fait état d’irrégularités dans le vote.

Mayilian a néanmoins « pris note » des résultats officiels et s’est abstenu de les rejeter explicitement comme étant frauduleux.

Depuis le 31 mars, il a aussi évité tout contact avec les médias. Il n’a pas répondu aux appels téléphoniques du service arménien de RFE/RL lundi.

La présidente de la Commission électorale centrale (CEC) du Karabakh, Srbuhi Arzumanian, a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune notification officielle de Mayilian concernant son retrait de la course. Cela signifie, a-t-elle dit, que son nom sera sur le bulletin de vote le 14 avril.

De son côté, Harutiunian a manifesté son soutien pour la tenue du second tour. « Il ne reste que quelques jours [avant le second tour] et nous devrions ... finir les élections, » a-t-il déclaré au service arménien de RFE/RL depuis Stepanakert.

A la question de savoir s’il invitait ses partisans à se rendre à nouveau aux urnes, M. Harutiunian a répondu : « Laissez la CEC annoncer les résultats finaux [du premier tour] d’abord et je ferai appel à mes compatriotes après. »

Les Arméniens du Karabakh ont également élu le 31 mars leur nouveau parlement. Le parti Patrie Libre de Harutiunian a remporté plus de 40 % de ces voix et aura le plus grand nombre de sièges au Parlement.

L’Azerbaïdjan a fermement condamné les élections au Karabakh, déclarant qu’elles sont contraires au droit azerbaïdjanais et international. Il a également déclaré que le territoire peuplé d’Arméniens, qui a rompu avec le régime azerbaïdjanais en 1991, est gouverné par un « régime illégal installé par l’Arménie ».

Les diplomates américains, russes et français qui co-dirigent le groupe de Minsk de l’OSCE ont souligné, pour leur part, que le Karabakh n’est pas reconnu comme un État indépendant par la communauté internationale et que « les prétendues élections générales » ne peuvent prédéterminer l’issue des pourparlers de paix arméno-azerbaïdjanais dont ils sont les médiateurs.

En revanche, l’Arménie a défendu la tenue de ces élections qui ont obtenu un taux de participation élevé. Le Premier ministre Nikol Pashinian a qualifié les élections de démocratiques et a déclaré qu’elles pourraient faciliter la résolution du conflit du Karabakh.