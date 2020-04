Jacky Mamou, ancien président de Médecin du Monde, s’inquiète de l’expansion du Coronavirus

Le Crif - Jacky Mamou, vous êtes pédiatre, ancien président de Médecins du monde. Comment vivez-vous cette crise, d’abord en tant que médecin mais aussi en tant que citoyen ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?

Jacky Mamou : La pandémie de Covid-19 a conduit à une situation inédite et angoissante pour laquelle la France et ses acteurs de santé n’étaient pas préparés. Le nombre de victimes a grimpé en raison de la rapidité de diffusion du virus dû à sa grande contagiosité. Qui plus est, le caractère banal de son expression clinique initiale (comme une grippe) et son agressivité pulmonaire chez certains malades notamment les plus âgés et les porteurs de maladie chroniques, ont déstabilisé la communauté médicale et affolé la population.

