Tous les véhicules entrant d’Arménie en Artsakh sont décontaminés depuis le 1er avril

Tous les véhicules qui entrent sur le territoire de l’Artsakh sont soumis à des contrôles sanitaires et une décontamination. Action préventive des autorités de la République de l’Artsakh qui recense à ce jour aucun cas de contamination avérée du coronavirus. Depuis le 1er avril à la frontière entre l’Arménie et l’Artsakh, les autorités de l’Artsakh ont mis en place des agents qui décontaminent systématiquement tous les véhicules entrant sur le territoire de l’Artsakh. Trois points de décontamination sont installés à l’entrée de l’Artsakh à « Aghavno », « Khndzoresk » et « Karkhapout ». Entre le 4 et 5 avril les agents ont décontaminé 244 véhicules de transports de personnes ou de marchandises entrant en Artsakh depuis l’Arménie.

Krikor Amirzayan