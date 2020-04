Pachinian encouragé par le ralentissement de l’épidémie en Arménie

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est montré rassurant lundi 6 avril en faisant état d’une baisse sensible des nouveaux cas de coronavirus enregistrés en Arménie et a indiqué que son gouvernement envisageait l’option d’une sortie prudente du confinement si cette tendance à la baisse venait à se confirmer dans les jours à venir. Pachinian a indiqué que 11 personnes seulement avaient été testées positives au virus au cours des dernières 24 heures, le chiffre de contamination quotidienne le plus bas relevé depuis plus de deux semaines, portant à 833 le nombre total de patients infectés par le (...)