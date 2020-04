Le Premier ministre a adressé un message de félicitations à la communauté assyrienne d’Arménie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations aux représentants de la communauté assyrienne d’Arménie à l’occasion du Nouvel An assyrien.

« Chers représentants de la communauté assyrienne d’Arménie,

Je vous félicite chaleureusement à l’occasion du Nouvel An assyrien, Kha b-Nissan. Je souhaite à nos sœurs et frères assyriens la paix et la prospérité, ainsi que la persévérance dans la préservation de l’identité nationale et du patrimoine culturel du peuple assyrien. Je vous souhaite également à tous une bonne santé et de la patience en ces temps difficiles pour surmonter ces difficultés qui ont tourmenté l’humanité.

Que le Nouvel An vous apporte succès, réalisations et progrès. »