Au coeur de la nature en Arménie avec Marine

Voilà bientôt 6 mois et demi que Marine a débuté un projet de volontariat en Corps Européen de Solidarité pour une durée d’un an en Arménie. Aujourd’hui elle nous partage son quotidien, ses anecdotes et sa passion pour la photographie à travers quelques clichés qu’elle a réalisé sur son projet. Rien de plus apaisant que d’admirer la nature en cette période de confinement. Vous ne pensez pas ?

A découvrir sur le site du Service volontaire international : https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/au-cœur-de-la-nature-en-armenie-avec-marine/?fbclid=IwAR35l2Xhmd5QYYom2dAeGOd3fR5sUjsG9GyIyhvpFtnIMeD-5R4uIQI2y08