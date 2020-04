L’Artsakh n’a enregistré aucun cas de coronavirus à ce jour, seul deux citoyens d’Arménie sont testés et les résultats seront connus aujourd’hui

Le ministère de la Santé de la République de l’Artsakh a indiqué qu’à ce jour l’Artsakh ne compte aucun cas de patient contaminé par le coronavirus. Il informe également qu’il y a quelques jours dans la région de Kashatagh en Artsakh, deux citoyens d’Arménie soupçonnés de porter le coronavirus furent isolés et mis dans un hôpital. Des tests furent effectués et envoyés en Arménie pour analyse. Aujourd’hui mardi 7 avril, les résultats de ces tests devraient être connus. Le ministère de la Sante de la République de l’Artsakh demande aux citoyens de ne pas prêter attention aux rumeurs et de ne suivre qu’aux informations officielles. Les rumeurs évoquant plusieurs cas de patients atteints par le coronavirus en Artsakh et qui ne correspondraient donc pas à la vérité.

Krikor Amirzayan