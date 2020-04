Un bienfaiteur offre de nouveaux lits à l’école maternelle du village de Khatchen dans la région d’Askeran (Artsakh)

Artur Balayan le directeur de l’organisation humanitaire « Bari Samaritain » (Le bon Samaritain) a offert 12 lits à la maternelle du village de Khatchen dans la région d’Askeran en Artsakh. Le directeur de la maternelle, Ninel Balayan a confié à l’Artsakhpres quelques informations liées à cette générosité.

Selon N. Balayan il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, Amalia Grigoryan professeur de l’université « Krikor Narégatsi » (Grégoire de Narek) et habitante du village de Khatchen avait évoqué le besoin en lits l’école maternelle. Très vite Atur Balayan avait répondu à cette demande pour fournir les 12 lits de l’école maternelle construite en 2007 et répondant aux normes modernes, par le don d’un Arménien de France, à travers le Fonds Arménien. « Jusqu’à présent les enfants dormaient presque à même le sol sur des lits très bas ce qui provoquait la colère des parents (…) maintenant nous avons des lits appropriés, une chambre à coucher rénovée, une salle de jeux où les enfants passent leur quotidien heureux et tranquilles. Nous remercions profondément le bienfaiteur Artur Balayan pour son soutien à notre commune » a indiqué Ninel Balayan.

Krikor Amirzayan