La chanteuse vedette Lilit Hovhannisyan est bloquée au Brésil et ne peut rentrer en Arménie à cause de l’arrêt des vols aériens

Lilit Hovhannisyan l’une des stars de la chanson arménienne de variété est bloquée au Brésil et ne peut rentrer en Arménie pour cause de coronavirus. Les lignes aériennes à destination de l’Arménie étant à l’arrêt. Au Brésil, Lilit Hovhannisyan qui réalisait sa tournée mondiale « Dream » (Rêve) a dû arrêter sa tournée. Le rêve s’est ainsi transformé en cauchemar pour la chanteuse vedette du showbiz arménien. « Je vois désormais mon retour en Arménie dans mes rêves. Après Autriche je suis venue en concert au Brésil et de suis obligée de rester ici pour une durée indéterminée car depuis quelques temps déjà il n’y a plus de vols aériens » a écrit Lilit Hovhannisyan sur Instagram en ajoutant « Je veux ma maison »…

Krikor Amirzayan