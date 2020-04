In memoriam Koko Simonian, par Hovannes Kouyoumdjian

Gérard Krikor Simonian, plus connu par tous les arméniens d’Alfortville sous son surnom « Koko », est décédé brutalement le 1er avril 2020 du COVID19. Koko était né le 22 novembre 1932 et habitait à Alfortville, où ses parents, modestes épiciers, s’étaient installés pour élever dans le contexte communautaire, leurs deux enfants Lucie et Koko.

Très jeune, il fréquente le milieu associatif et d’abord le scoutisme dirigé alors par ses fondateurs locaux, Krikor Tchertchian et Nazaret Bédikian (« Bedik »). Toute sa vie durant, il gardera les marques de cette initiation à la vie communautaire empruntée de l’esprit de partage et la défense des valeurs essentielles de notre culture.

C’est aussi à cette époque que se lient ses amitiés sincères et désintéressées qui feront partie des SANOUGS de Bedik.

Ce groupe d’amis comprenait Nichan Minassian, Edmond Zorapapélian, Setrak Katchadourian, Bedros Kebelian et bien sûr Bedik, auquels se sont adjoints Jean Tuyssuziaan, Zoulal Kazandjian et moi-même. Tous, nous étions membres de l’Association de l’Ecole Arménienne de l’époque et à l’origine de la construction de la première école arménienne d’Alfortville sur le terrain de l’église, rue Komitas.

En 1959, il rencontre « Rosette » au camp de la JAF, avec laquelle il se mariera pour fonder à son tour une famille avec deux enfants Corinne et Alain. Koko exerçait le métier de tailleur comme beaucoup de jeunes de cette génération, issus de familles modestes et qui avaient le choix entre tailleur et cordonnier.

Toujours très modeste de caractère, son travail était cependant particulièrement apprécié par les plus grands de ce monde : ministres, artistes et princes de pays arabes qui n’hésitaient pas à venir jusque chez lui pour commander une dizaine de costumes à la fois, tant ils appréciaient son talent.

Un jour que j’étais allé le voir, j’ai traduit pour lui au téléphone une commande ferme d’un client des USA. C’est dire si sa réputation dépassait très largement les frontières de notre petite ville.

Mais ce qu’il aimait surtout, c’était s’impliquer dans la vie communautaire. Au fil du temps, il est devenu l’Irremplaçable et Incontournable trésorier de l’UJA (association sportive). Pendant plus de trente ans, sa gestion rigoureuse des comptes a fait l’admiration de tous, au point que sa droiture pouvait l’empêcher de dormir la veille d’une Assemblée Générale, si par malheur il avait constaté un déséquilibre d’un centime entre les deux colonnes de la balance. Koko, c’était tout sauf le flou et le désordre. Après la création de l’école, il continue à s’engager dans la vie associative en entrant dans le comité paroissial de notre église. Il était toujours présent : messe dominicale, baptême, mariage, enterrement. Durant toutes ces années, Koko n’a jamais pris de réelles vacances, soucieux qu’il était de respecter les grandes dates de notre lithurgie : Pâques, Noël, et l’été la fête de la Sainte Marie. Il était le pilier central de notre institution et tous pouvaient compter sur lui. Mais il était aussi le pilier garant de l’histoire de notre communauté. Il ne manquait jamais une occasion pour rappeler que notre histoire, comme les femmes et les hommes qui l’ont forgée, avaient oeuvré dans le passé pour consolider une tradition et une culture propre qu’il fallait respecter.

La défense des anciens était sa préoccupation majeure, au point qu’il ne supportait pas tous les renégats qui semblaient faire fi du travail accompli avant eux. Il ne supportait pas non plus tous ceux qui venaient aux affaires communautaires par intérêt personnel plutôt que par altruisme, comme il avait lui-même agi.

Cette attitude, à la fois de déni et la médiocrité de certaines personnes à la tête de nos associations, le mettait en colère , et à chaque occasion où j’allais le voir, pour qu’il fasse l’ourlet d’un pantalon, il m’en parlait des heures entières. Je l’écoutais et j’étais souvent d’accord avec ses jugements. Il m’accompagnait jusqu’à ma voiture, et continuait inlassablement à m’évoquer ses préoccupations quant à l’avenir de notre communauté.

Mais Koko, c’était avant tout un grand cœur, d’une sensibilité à fleur de peau lorsqu’il apprenait le décès d’un de ses plus fidèles amis. Il savait aussi reconnaître le merveilleux travail accompli par certains, fidèles à nos valeurs traditionnelles, dès lors que l’œuvre accomplie prévalait sur l’intérêt personnel.

Il aimait aussi, par nostalgie, me raconter quelques anecdotes croustillantes de personnages disparus et qui ont , à leur façon, marqué notre communauté. C’était toujours l’occasion d’une franche rigolade et d’un moment de bonheur partagé.

Koko, durant toutes ces années, était devenu une figure emblématique, une icône aimée, admirée et respectée de tous. D’ailleurs, le curé actuel, Père Dirayr Keledjian, tenait beaucoup à le voir à ses côtés, car il pouvait compter sur lui à tout moment.

Comme mémoire vivante des arméniens d’Alfortville, Koko n’a jamais recherché les honneurs, il était l’homme d’une seule ville et d’une seule communauté. Jamais il n’a caressé l’idée d’envisager d’aller ailleurs ou de regarder d’autres horizons.

Mais Koko, par son immense honnêteté, sa rigueur et sa probité nous manque déjà. Notre vie associative s’est construite autour et avec des personnalités comme lui, qui laisserons à tout jamais une trace indélébile et inégalable aux futures générations. Gageons que son exemple serve de modèle à ceux qui lui succéderont.

Koko, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu as représenté, nous te disons merci du fond du cœur. Nous ne t’oublierons jamais, et ta place là-haut est tout près de tes amis disparus. Le Seigneur t’a déjà réservé comme aux autres, une place à ses côtés pour ceux qui ont bien mérité ici-bas.

Adieu Koko

Hovannes KOUYOUMDJIAN

3 avril 2020