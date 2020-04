Bénédiction catholicossale à l’occasion de la Fête des Rameaux

Dimanche 5 avril 2020, Sa Sainteté Karékine II a présidé la traditionnelle liturgie des Rogations [Antasdan] devant l’autel à ciel ouvert sur la grande esplanade de Saint-Etchmiadzine.



En présence d’une vingtaine de membres de la congrégation du monastère patriarcal et de quelques laïcs, le Patriarche de tous les Arméniens a béni l’Arménie et le Monde avec la relique de la Sainte Lance apportée en Arménie par l’Apôtre Thaddée. Cette relique est réputée avoir des pouvoirs thaumaturgiques (guérisseurs).



Cet office des Rogations et la bénédiction catholicossale ont été retransmis par la première chaine de la télévision publique arménienne « Hayasdan 1 » après la Divine liturgie [Sourp Badarak] célébrée en la cathédrale Saint Serge [Sourp Sarkis] d’Erevan.



A l’issue de la bénédiction, le Catholicos a demandé aux fidèles arméniens du monde entier de s’associer à lui et de prier pour la guérison des malades, le repos de l’âme des victimes de la pandémie, pour la consolation des familles endeuillées, les dirigeants de l’Arménie, les personnels de santé et pour tous ceux qui assurent le quotidien des citoyens. Le Catholicos a béni le monde entier et exhorté tous les chrétiens à prendre soin d’eux pour ainsi prendre soin des leurs.



Comme les autres confessions chrétiennes, l’Eglise apostolique, l’Église catholique et l’Église Évangélique arméniennes ont assuré dans tous les pays où elles sont présentes des offices retransmis par les radios, télévisions et réseaux sociaux.

Philippe Nazarethian