Pas de cérémonies religieuses, les fidèles en petit nombre en raison du confinement

Les chiffres guettés chaque soir et chaque matin sont tombés en ce dimanche des Rameaux pas comme les autres - l’Arménie compte ce jour 822 cas de contamination au Covid 19 contre 770 hier. Le confinement général se poursuit, et la belle fête des Rameaux, très célébrée ici, est du coup quasi inexistante. D’ordinaire, ce dimanche qui marque l’entrée dans la Semaine Sainte voit dans toutes les rues à l’abord des églises se masser vendeurs de branches de saules, de couronnes réalisées avec ces mêmes branchages, et il est de coutume d’entrer avec dans les églises le temps de la bénédiction.



Autour de Sourp Katoghike, à l’angle de la rue Abovian et l’avenue Sayat Nova - on ne voit qu’un seul petit étal, solitaire, et quelques fidèles, avec masques et gants, choisissent quelques branchages et vont malgré tout poser un cierge à l’interieur de cette grande église du centre.



A Sourp Zoravor, qui se situe a deux pas de la rue Toumanyan, aucun vendeur, seuls quelques personnes dans la cour coupent de petites branches dont on prend une ramure pour vite aller à l’inerieur murmurer une prière et vite rentrer chez soi. Idem à Sourp Sakris, autre grande église du centre ville, juste au dessus du pont de la Victoire - fidèles en tout petit nombre, respectant les distances entre eux et ne s’attardant pas.

L’Eglise a fait savoir qu’il n’y aurait pas de cérémonies religieuses publiques et ce, dans aucune église d’Arménie, pour respecter le confinement en vigueur dans tout le pays. La jolie joie populaire de cette fête, ses couleurs, les premières fleurs vendues elles aussi au milieu des branches, les jeunes filles portant ces couronnes de rameaux tressés - rien de tout cela donc, mais les Arméniens montrent ici leur respect des consignes, leur souci commun de ne pas s’exposer soi-même et les autres à l’épidemie.



Loin d’être jugulée et alors que le déconfinement n’est pas a l’ordre du jour, la maladie continue d’être très surveillée - dépistage, mise en quarantaine de tous ceux qui sont parvenus à se faire rapatrier dans le pays, traitement dans deux hôpitaux de référence de la capitale des cas les plus graves, réquisition aussi de certains hôtels pour ces mises en quarantaine, les actions coordonnées et surtout, la très grande transparence des autorités, permet pour l’heure de faire face et d’éviter toute panique .



On ne note pas de pénurie de lits, ni de masques, dont le port est généralisé pour les rares sorties, les prises de parole du Ministre de la santé Arsen Torosyan sont régulières et abondamment relayées par les réseaux sociaux. La panique n’est donc pas de mise - la prudence, si. Et ce dimanche des Rameaux, alors qu’un beau soleil printanier caresse la ville, n’a pas été l’occasion de rompre les consignes, juste de se recueillir quelques instants dans des églises sans mouvement de foule et sans presse, en attendant que la vague de la pandémie passe…