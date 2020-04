Les ingénieurs Arméniens ont réalisé 7 respirateurs artificiels affirme le ministre arménien des Hautes technologies

Les ingénieurs d’Arménie ont construit 7 respirateurs artificiels vient d’affirmer Hakob Arshakyan LE ministre arménien chargé de la production des Hautes technologies. « Grace à l’effort de nos ingénieurs, ces derniers jours 7 systèmes de respirateurs artificiels furent mins au point et sont prêts à fonctionner » a écrit le ministre sur sa page facebook en diffusant la photo de ces appareils. Chacun de ces appareils pouvant sauver de nombreuses vies. « Suite à notre appel de nombreuses organisations et individus ont répondu en indiquant leur volonté de collaborer à en matière technologique » dit Hakob Arshakyan en concluant « nous vous communiquerons plus tard sur le détail de ces projets ».



Krikor Amirzayan