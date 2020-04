Louis Teknayan, prêtre ouvrier. In memoriam.

Louis Teknayan, prêtre ouvrier et figure populaire de la région de Belfort, est décédé des suites du COVID-19. Le Monde évoque sa mémoire dans un article publié ce jour par Pascale Robert-Diard « Vendredi, maman est morte »

Nous reproduisons ici quelques extraits de l’homélie prononcée le 27 mars à l’occasion de ses obsèques : « L’abbé Louis TEKNAYAN est né à Belfort le 29 novembre 1932 et a passé sa jeunesse à Valdoie. Ses parents y avaient migré en 1922 depuis l’Arménie. Ouvrier, il a découvert la puissance de l’Evangile et a souhaité devenir prêtre. Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1969 à Besançon et a été nommé vicaire à Beaucourt. En 1971, il est envoyé par Mgr Lallier comme prêtre ouvrier, et travaillera à la Société d’Electricité Industrielle de l’Est, ainsi que dans plusieurs entreprises de l’Aire Urbaine, toujours résident à Beaucourt (90). Militant engagé de multiples manières dans la vie associative et politique, il a voulu jusqu’au bout témoigner de l’Evangile en partageant la condition des femmes et des hommes avec lesquels il a cheminé, et en fraternité avec les prêtres ouvriers du diocèse. Il avait à cœur de toujours chercher à rejoindre le plus méprisé. Le 7 juillet dernier, il avait rassemblé dans cette église et ensuite au Foyer Brassens une assemblée très nombreuse pour son jubilé au cours duquel il a témoigné avec force de son amitié pour chacun et de son bonheur d’avoir été prêtre depuis 50 ans.

Témoignage de deux frères prêtres-ouvriers

A vous tous, amis prêtres, chrétiens de cette ville de Beaucourt et d’ailleurs, amis compagnons d’humanité de Louis, Alexis et André dit Guss, prêtres ouvriers de l’équipe de Louis, ne pouvons être parmi vous pour raison de santé et d’âge mais, à la même heure, nous célébrerons et remercierons le « gars Jésus », comme il le nommait souvent, d’avoir accompagné Louis durant son itinéraire de vie, si riche de fidélité à l’Evangile.(...) Louis, ton visage d’Homme, ta simplicité naturelle, ta proximité et ta tendresse relationnelle, tes qualités professionnelles d’électricien en bâtiment, ton vécu singulier, parfois tes coups de gueule de révolté et de passionné, apportaient à nos rencontres mensuelles de P.O. diocésains, une sensibilité humaine et spirituelle qui faisait partie de ta particularité. N’étais-tu pas le fils de parents arméniens, migrants des années 1920, débarquant à Marseille, dans la détresse commune à tant de migrants aujourd’hui. Louis, tu as été marqué jusque dans ta chair par la pauvreté et l’espérance de ta vieille maman. Tu n’as jamais pu accepter qu’elle ait été considérée comme apatride après cinquante ans de vie salariée dans ce quartier du faubourg des « coups de triques à Belfort ». Nous, P.O., avons fait nôtre aussi cette fidélité à l’un de tes frères de santé fragile et résidant à l’hôpital de Bavilliers. Chaque semaine, tu lui apportais ta tendresse fraternelle. Louis, notre frère, ton départ est aussi un clin d’œil de la Vierge Marie qui t’accueille dans ses bras de mère, le jour où nous célébrons la fête de l’annonciation. Tu communies ainsi avec tous ceux et celles qui, en cette douloureuse période de pandémie du Covid-19, révèle notre finitude corporelle, les nouvelles manières de vivre en l’Eglise et dans notre société. Vivre sa foi sans les actes, est une foi morte. Louis, merci de nous avoir laissé ton témoignage de vie : « sans les autres, nous ne sommes rien. A bientôt. Alexis et André »

La croix arménienne de Louis Teknayan reposait sur son cercueil durant la cérémonie.