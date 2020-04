Rapatriement d’Algériens bloqués en Turquie

Alger, 4 avr 2020 (AFP) - Un total de 740 Algériens bloqués en Turquie

après des annulations de vols dues au nouveau coronavirus ont été rapatriés

samedi, à bord de trois vols de la compagnie nationale Air Algérie, a indiqué

son PDG Bakhouche Allèche.

Ils constituent les premiers contingents de 1.788 ressortissants algériens

coincés à Istanbul depuis fin mars.

Le restant de leurs compatriotes "devrait atterrir à Alger dans la nuit de

samedi à dimanche", cette fois à bord d’avions de la compagnie turque Turkish

Airlines, a précisé M. Allèche, cité par l’agence de presse officielle APS.

« Cette opération se poursuivra jusqu’au rapatriement du dernier Algérien »

bloqué à Istanbul, a-t-il ajouté.

Un premier vol d’Air Algérie transportant 269 personnes est arrivé à

l’aéroport d’Alger samedi avant l’aube. Deux autres vols en provenance

d’Istanbul ont ensuite acheminé 471 autres Algériens, portant le nombre total

d’Algériens rapatriés de Turquie samedi à 740, selon le PDG d’Air Algérie.

Bloqués dans le principal aéroport d’Istanbul, en compagnie de Tunisiens et

Jordaniens, ces Algériens avaient été placés en confinement par les autorités

turques.

Tout passager algérien de retour d’Istanbul est mis en quarantaine dès son

arrivée, hébergé dans des structures d’accueil dont des hôtels et des

complexes touristiques réquisitionnées, a précisé l’APS.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep

Tayyip Erdogan avaient convenu de coopérer pour organiser le rapatriement des

Algériens bloqués en Turquie et des Turcs coincés en Algérie.

Vendredi, trois appareils d’Air Algérie ont ainsi ramené en Turquie environ

540 ressortissants turcs bloqués en Algérie, selon M. Allèche.

A ce jour, 1.251 cas de maladie Covid-19 ont été officiellement déclarés en

Algérie, dont 130 décès, selon le dernier bilan des autorités.

L’Algérie a suspendu toutes ses liaisons aériennes et maritimes et fermé

ses frontières terrestres, rapatriant plus de 8.000 Algériens bloqués à

l’étranger.