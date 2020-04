Kourtney Kardashian a posté sur Instagram des photos exclusives de l’Arménie où elle s’est rendue en octobre dernier

Profitant de son confinement Kourtney Kardashian la sœur de Kim Kardashian a posté sur Instagram des photos exclusives prises en Arménie lors de son séjour en octobre dernier. Des photos prises en compagnie de sa sœur et de leurs enfants à Erévan mais également Tsitsernakaberd, Garni et lors du baptême des enfants à Sainte-Etchmiadzine. Des très belles images prises en Arménie du temple de Garni (du Ier siècle), le baptême, des montagnes d’Arménie, des immeubles à Erévan et la cuisine arménienne. Kourtney Kardashian avec ses dizaines de millions d’abonnés sur Instagram est en quelque sorte une ambassadrice du tourisme en Arménie. Kourtney Kardashian avait visité l’Arménie pour la première fois en 2015 en compagnie de ses sœurs Kim Kardashian son mari Kanye West, leurs enfants et Khloé Kardashian.

Krikor Amirzayan