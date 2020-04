La fête des Rameaux porte de la « Grande Semaine »

La « Grande Semaine » [Avak Chapath], c’est ainsi qu’est appelée chez les Orientaux la semaine qui va de la Fête des Rameaux à celle de Pâques, aussi appelée « Semaine Sainte » dans la tradition occidentale de l’Église.

Chaque jour de cette semaine est aussi qualifié de « Grand » [avak] puisque que durant chacune de ces journées se noue peu à peu le drame qui nous conduit à la trahison, à la condamnation et à l’exécution de Jésus.

Le dimanche de la fête des Rameaux [Dzaghgazart], nous commémorons l’entrée de Jésus à Jérusalem. Nous fêtons son accueil triomphal et joyeux par la population de la ville de David.

Jésus, qui est fêté par la foule comme le Messie attendu par Israël, n’entre pas dans la Ville Sainte sur un cheval, comme un roi ou comme un conquérant, mais, en signe d’extrême humilité, sur un simple ânon. La méprise est totale car les gens voient alors en lui un chef militaire et politique qui doit les libérer du joug romain.

Saint Luc relate l’événement au chapitre 19 (versets 36-44) de son évangile : « A mesure qu’il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu’ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ! ».

C’est donc en souvenir de cet épisode que le jour des Rameaux nous parons l’église de branches d’olivier ou de buis pour symboliser l’accueil de Jésus par les habitants de Jérusalem. Mais, à l’issue de l’office, en les rapportant chez nous, chacun d’entre nous salue en quelque sorte également l’entrée du Christ dans sa propre vie et celle de sa famille.

Traditionnellement, dans l’après-midi, a lieu l’office de « l’Ouverture des portes » [Trnpatsék] qui vient en quelque sorte compléter les célébrations du matin (Office des heures et Divine liturgie). La célébration matinale comme cette liturgie du « Trnpatsék » symbolisent des « seuils », des « portes ». La première ouvre la « Grande Semaine » : Le Christ, le Messie, entre à Jérusalem pour célébrer la Pâque et réaliser les Ecritures. La deuxième, préfigure l’entrée des hommes dans la Jérusalem céleste.



Le nom « Trnpatsék » signifie littéralement « Ouvrez les portes ».

Autrefois, cet office se déroulait à l’extérieur de l’église, devant sa porte close. Au fil du temps, en raison des interdictions imposées par les occupants étrangers, et sans doute aussi des considérations d’ordre pratique liées au climat, cette célébration se déroule dans l’église même, devant le rideau fermé de l’autel. Récemment, nous avons pu constater une renaissance de la pratique ancienne. Cette année, en raison de la situation exceptionnelle que nous connaissons, nous allons nous contenter de la vivre confinés dans nos logis mais dans la même optique. Celle qui nous encourage à demander au Seigneur de nous ouvrir les portes de sa miséricorde. C’est pour cette raison que tous les psaumes et les hymnes récités ou chantés à cette occasion ont pour thème principal la miséricorde de Dieu.

Cette liturgie consiste en un dialogue entre le clergé et les chantres qui sont agenouillés de part et d’autre de la porte, ou du rideau si l’office se déroule dans l’église. A trois reprises, on chante l’hymne « Pats mez Der », « Ouvre nous Seigneur les portes de Ta miséricorde » et, pour appuyer cette supplication, on frappe à trois reprises à la porte de l’église à l’aide de la clef du sanctuaire.

Cette célébration construite comme un dialogue qui a pour but de conduire les fidèles vers le Christ se termine évidement par l’ouverture des portes, ou du rideau.

Nous entrons alors de plain-pied dans cet extraordinaire mystère, celui de la « Grande Semaine » qui va nous conduire à Pâques.

Philippe Nazarethian