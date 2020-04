Revue de la presse arménienne du 1er avril 2020

571 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 571 cas de coronavirus dans le pays dont 31 ont été guéris et 3 patients sont décédés.

L’Arménie prolonge le confinement général/ Le gouvernement arménien a décidé de prolonger d’au moins dix jours le confinement général en raison de l’augmentation continue des cas de coronavirus dans le pays. Ainsi jusqu’au 12 avril les sorties du domicile sont limitées aux besoins essentiels. Sont autorisées : les sorties pour se rendre dans les commerces autorisés, les établissements médicaux, les travaux agricoles. Il est également permis de sortir pour rendre visite aux personnes qui ont besoin de soins ou pour assister à des funérailles. Il est permis de sortir de chez soi une fois par jour pour faire du sport à proximité de son domicile (pas plus que 500 mètres), y compris pour faire du vélo. Les déplacements en voiture sont limités à deux personnes par véhicule (chauffeur compris). Les personnes handicapées peuvent être transportées avec leur accompagnateur/ soignant. L’activité des transports publics est suspendue, à l’exception du transport ferroviaire. Les taxis sont autorisés. Les restrictions aux nombres de passagers ne s’appliquent pas au transport des enfants, au transport des employés de la même entreprise et dans les cas où les membres de la même famille (mari, femme, enfant, parents, sœur, frère) se trouvent dans le véhicule, si ceux-ci disposent des documents démontrant le lien de parenté. Toute personne se trouvant hors de son domicile devra être munie d’une pièce d’identité et d’un document ad hoc dûment rempli et signé. L’activité des sociétés non essentielles est suspendue. Pour les employés des entreprises dont l’activité n’est pas suspendue et qui doivent se de rendre sur leur lieu de travail, outre le document d’identité, ils doivent avoir sur eux le nouveau formulaire rempli par leur employeur. Dans les commerces, la plage horaire 10h00-12h00 est réservée aux personnes de plus de 65 ans. Le Premier ministre Nikol Pachinian s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de cas et s’est plaint que certains Arméniens restent négligents face à l’épidémie et ignorent les règles du confinement. Nikol Pachinian a appelé à prendre au sérieux la situation.

Le Parlement adopte le projet de loi du gouvernement visant à permettre aux autorités d’utiliser les données de localisation mobile des citoyens pour retrouver les contacts directs des nouveaux cas de coronavirus/ Alors que hier après-midi le Parlement a voté contre un projet de loi du gouvernement visant à permettre aux autorités d’utiliser les données de localisation mobile des citoyens pour retrouver les contacts directs des nouveaux cas de coronavirus (cf. revu du 31 mars 2020), le gouvernement a convoqué deux autres sessions extraordinaires du parlement le soir même pour réexaminer ce projet de loi. Le parti au pouvoir « Mon pas » a demandé à tous ses membres d’être présents aux sessions. Les partis d’opposition représentés au parlement ont boycotté le vote, mais « Mon pas », ayant la majorité parlementaire, a adopté à l’unanimité le projet de loi controversé. Ainsi, lors de la durée de l’état d’urgence, les opérateurs de télécommunication sont tenus de fournir des informations sur la localisation des clients et les appels téléphoniques aux autorités. Ces données seront détruites après la fin de l’état d’urgence. Selon les autorités, elles n’auront pas accès au contenu des appels et des SMS.

Interdiction des autopsies des personnes décédées à cause du coronavirus/ Le Parlement a adopté en lecture finale un projet de loi du gouvernement visant à interdire les autopsies des personnes décédées à cause du coronavirus (cf. revu du 31 mars 2020).

Le gouvernement pourrait créer une production locale des tests de coronavirus/ Le vice-premier ministre Tigran Avinian a déclaré que le gouvernement allait aider un institut de recherche à obtenir des matières premières et qu’il examinait le nombre d’équipements spéciaux qu’il serait possible d’importer pour automatiser les tests. Selon lui, le gouvernement prévoit de produire 100 000 tests « si toutes les conditions sont réunies ». Avinian a également indiqué que l’Arménie importerait jusqu’à 60 000 tests au cours des deux prochains jours.

Erevan a demandé à Gazprom d’envisager de réduire le prix du gaz naturel fourni à l’Arménie/ Citant les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, le gouvernement arménien a demandé au géant russe Gazprom d’envisager de réduire le prix du gaz naturel fourni à l’Arménie. Dans une lettre adressée au président de Gazprom, le vice-premier ministre Mher Grigoryan a proposé que les deux parties entament des négociations sur cette question. Grigoryan a fait valoir que les prix internationaux du pétrole, qui déterminent largement le coût du gaz naturel, ont fortement baissé au cours du mois dernier. Il a également déclaré que les perturbations économiques causées par le coronavirus réduiront considérablement les niveaux de consommation d’énergie en Arménie, à moins qu’elles ne soient compensées par une baisse du prix du gaz.

« Élections » présidentielles et parlementaires au Karabakh/ Les médias rendent compte des « élections présidentielles et parlementaires » dans le Haut-Karabakh. Les élections se sont déroulées en dépit de graves préoccupations concernant la propagation du coronavirus au Karabakh. Dans un communiqué, les co-présidents du groupe de Minsk de l’OSCE ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas que les résultats de ces « élections » affectent le statut juridique du Haut-Karabakh et ont souligné que les résultats ne préjugeaient en rien du statut final du Haut-Karabakh ou de l’issue des négociations en cours pour apporter un règlement durable et pacifique au conflit du Haut-Karabakh. L’Union européenne a également réagi aux élections au Karabakh, en déclarant que l’UE ne reconnaissait pas le cadre constitutionnel et juridique dans lequel elles étaient tenues. Quant au Ministère des Affaires étrangères d’Arménie (MAE), en réagissant au communiqué du Ministère turque sur ce sujet, le MAE arménien a fait valoir que les États membres de l’OSCE avaient adopté en 1992 un document stipulant que « les représentants élus du Haut-Karabakh » devraient également participer aux négociations. « Des élections doivent être organisées pour avoir des représentants élus, et de ce point de vue, les élections menées dans le Haut-Karabakh ne sont pas contradictoires, mais découlent de la logique et des documents fondamentaux du processus pacifique » indique le communiqué.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France