Mher Grigorian propose à la partie russe d’entamer des pourparlers sur la réduction du prix du gaz

Le vice-Premier ministre de la République d’Arménie, Mher Grigoryan, a adressé un message à Alexeï Miller, Directeur général de Gazprom, avec la proposition du gouvernement d’entamer de nouvelles négociations sur la modification du prix du gaz fourni à l’Arménie.

« Il est déjà évident que les effets du coronavirus auront un impact négatif sur le développement socio-économique de nos pays et cela entraînera une baisse de la consommation des ressources énergétiques. Nous stimulerons certainement la croissance de la production et de la consommation, mais un environnement compétitif est nécessaire pour garantir l’efficacité de ces mesures. Nous comprenons tous que, dans ce sens, le prix du gaz en Arménie est d’une grande importance. Nous comprenons également que le niveau des relations amicales entre nos pays nous permettent et nous obligent de soulever et de discuter en temps opportun des questions d’importance systémique pour le développement durable du commerce et de la coopération économique entre nos pays.

Compte tenu des prévisions et de la situation concernant les ressources énergétiques sur les marchés mondiaux, y compris la situation actuelle concernant les prix du pétrole et du gaz, nous jugeons opportun d’entamer de nouvelles négociations sur la modification du prix du gaz fourni à la République d’Arménie. En particulier, nous considérons qu’il est approprié de discuter de la question de la baisse du prix du gaz par millier de mètres cubes à la frontière arméno-géorgienne, ainsi que de discuter d’une règle pour effectuer des paiements pour le gaz en monnaie nationale. »