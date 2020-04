Le Gouvernement apportera son soutien aux travailleurs de plusieurs secteurs

Une séance extraordinaire du Gouvernement de la République d’Arménie s’est tenue sous la présidence du Premier Ministre Nikol Pashinyan.

Avant de discuter des questions de l’ordre du jour, la situation concernant le coronavirus a été discutée lors de la séance du Gouvernement.

Le Gouvernement a approuvé les sixième, septième et huitième mesures pour atténuer les impacts économiques du coronavirus. Le but de ces événements est d’aider les citoyens de la République d’Arménie confrontés à des problèmes sociaux en raison des difficultés du marché du travail causées par la propagation du coronavirus.

Ainsi, les bénéficiaires de la sixième mesure sont des personnes physiques ressortissantes de la République d’Arménie qui ont été en relations de travail avec un employeur du secteur privé en vertu d’un contrat de travail pour au moins du 1er janvier 2020 au 13 mars, mais ont été licenciés du 13 mars au 30 mars 2020.

L’aide aux bénéficiaires sera fournie sous la forme d’un montant forfaitaire du montant du salaire mensuel minimum.

La bénéficiaire du septième événement est une femme enceinte qui n’a pas d’emploi au 30 mars 2020 et dont le mari a été licencié du 13 mars 2020 au 30 mars 2020 et n’a pas changé d’emploi. Une femme enceinte reçoit 100 000 drams de soutien.

Le huitième événement a pour objectif d’aider les employés et les entrepreneurs privés touchés par la propagation du coronavirus. En particulier, organisation de services hôteliers, services de restauration, services de voyage, salons de coiffure et de beauté, services de vente au détail, y compris dans un centre commercial ou sur un lieu de commerce. Les services de vente au détail engagés (indépendamment de la quantité et de la proportion) dans la vente d’aliments et / ou de tabac et / ou de médicaments et / ou de boissons alcoolisées ne sont pas considérés comme touchés.

Résumant la séance extraordinaire du Gouvernement d’aujourd’hui, Nikol Pashinyan a noté : « Chers collègues, je tiens à constater qu’au cours de la semaine dernière, nous avons pris 8 mesures anti-crise, dont 4 de nature économique et 4 de nature sociale. Dans les jours à venir, nous affinerons et surveillerons la réalisation de ces programmes et comprendrons quels programmes sont les plus efficaces, lesquels ne le sont pas, et tirerons des conclusions. Je veux dire que le Gouvernement continue de travailler sur des mesures anti-crise et, dans un avenir proche, selon toute vraisemblance, nous aurons de nouvelles idées. Pourquoi dis-je « selon toute vraisemblance » ? Parce que s’il s’avère que ces outils sont efficaces, nous travaillerons peut-être pour les affiner. S’il s’avère que certains de ces outils sont inefficaces, nous pouvons remplacer ces outils par d’autres. Ou s’il s’avère qu’il est possible d’utiliser d’autres nouveaux outils, nous appliquerons également ces outils.

Nous avons convenu d’allouer environ 25 milliards de drams à l’aide économique, 25 milliards de drams à l’aide sociale et 80 milliards de drams aux programmes de restructuration économique. Et nous aurons encore 20 milliards de drams en réserve pour une éventuelle redistribution. »