Nikol Pashinyan a adressé un message de condoléances à la suite du décès de Krzysztof Penderecki

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de condoléances suite au décès du grand compositeur polonais Krzysztof Penderecki.

« J’ai appris avec un grand chagrin la disparition du célèbre compositeur polonais et pionnier de l’art musical Krzysztof Penderecki. Il était l’un des représentants les plus éminents de la musique classique du 20e siècle, ainsi que des deux premières décennies de notre siècle. Les œuvres de Penderecki sont connues dans le monde entier, elles sont interprétées par des orchestres et des solistes célèbres. De nombreux prix et classements internationaux de la musique aux niveaux national et public en sont la preuve éclatante.

Le compositeur talentueux a maintenu des liens étroits avec la patrie de ses ancêtres - l’Arménie, et pour diverses raisons l’a visité. Sa contribution à l’art musical mondial a toujours été évaluée dignement également en Arménie.

L’immense patrimoine musical de Penderecki continuera sans aucun doute à vivre, enrichissant chacun de nous. »