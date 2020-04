Mkhitar Hayrapetyan : Arianne Caoili était une fidèle amie de l’Arménie et du peuple arménien

Les réactions furent très nombreuses en Arménie et dans le monde face à la disparition d’Arianne Caoli l’épouse de Levon Aronian disparu à l’âge de 33 ans suite à un accident de la circulation à Erévan.

Mkhitar Hayrapetyan le président de la Commission parlementaire chargée des sciences, de l’éducation, de la culture, de la diaspora, la jeunesse et les sports a également transmis ses condoléances au champion d’échec Levon Aronian. « Je la connaissais personnellement (…) elle était venue au ministère de la Diaspora il y a deux ans (…) il y a un mois je l’ai rencontré une nouvelle fois pour analyser nos projets » a affirmé Mkhitar Hayrapetyan qui conclut « nous avons perdu une amie fidèle et dévouée à l’Arménie et au peuple arménien ».

Krikor Amirzayan