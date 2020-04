Des mesures visant à fournir un soutien ponctuel à certains groupes sociaux

Sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan, le gouvernement a tenu une réunion régulière au cours de laquelle des mesures visant à éliminer les conséquences économiques du coronavirus ont été discutées.

La discussion s’est poursuivie sur le cadre et les mécanismes de fourniture des bénéficiaires de l’assistance sociale, un certain nombre de questions connexes. En plus des programmes approuvés lors de la précédente réunion du gouvernement, de nouvelles mesures élaborées à la suite de travaux inter-institutions conjoints ont été proposées pour soutenir certains domaines - les travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause du coronavirus. L’aide sera fournie sous la forme d’une allocation unique et procède de la logique des mesures prises par le gouvernement à la fois pour l’aide sociale et pour atténuer le ralentissement économique.

La boîte à outils d’aide à la mise en œuvre a été discutée en ce qui concerne la procédure d’allocation, le calendrier, la taille et d’autres questions.

Nikol Pashinyan a noté que le gouvernement travaille en parallèle pour résoudre les problèmes de santé, sociaux et économiques, et ce soutien ponctuel vise à encourager le travailleur et devrait être fourni le plus rapidement possible. Le Premier ministre a demandé de travailler en mode d’urgence et de finaliser le paquet de mesures discuté dans un bref délai pour être approuvé lors de la séance du Cabinet.