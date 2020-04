Le Premier ministre a rencontré les chefs de grandes entreprises

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré au gouvernement les chefs de grandes entreprises d’exportation et d’importation.

Dans son discours, le Premier ministre a déclaré : « Tout d’abord, je tiens à vous remercier que malgré toutes les difficultés, vous continuez à travailler aussi normalement que possible. Bien sûr, en ce moment, nous avons la tâche de coordonner nos opérations et d’assurer des conditions maximales pour les exportations de notre pays et les importations vers notre pays. Je peux dire que nous avons travaillé avec nos collègues géorgiens et russes ces derniers jours et hier, nous sommes parvenus à un accord selon lequel la Géorgie et la Russie créeraient, pour ainsi dire, une « zone verte » pour le fret de l’UEEA, en d’autres termes, une zone distincte sera créée à travers la Géorgie et Verkhni Lars pour les fret d’Arménie. Bien sûr, un accord au niveau politique est important, mais il doit encore être réalisé et concrétisé.

De plus, comme les autorités prennent maintenant des décisions rapides pour imposer différentes restrictions en Russie et que cela peut provoquer une certaine panique en Arménie, il est particulièrement important de déclarer pour les consommateurs que nous sommes parvenus à un accord selon lequel les restrictions annoncées ne s’appliqueront pas à l’UEEA ou au moins à l’Arménie. »

Le Premier ministre a souligné que l’accord susmentionné est clair et définitif. Nikol Pashinyan a indiqué qu’il recevait quotidiennement des statistiques d’importation et a ajouté que nous avons suffisamment de stocks de marchandises dans le pays.

« Nous devons également comprendre comment nous coordonnons les problèmes d’exportation et d’importation pendant cette période afin que les accords que nous avons conclus avec les autorités de la Russie et de la Géorgie puissent être mis en œuvre correctement », a déclaré le Chef du gouvernement.

Ensuite, les entrepreneurs ont présenté les problèmes et les difficultés d’exportation et d’importation résultant de la situation actuelle et ont proposé des solutions. À son tour, le ministre de l’Économie Tigran Khatchaturian et le président du Comité des recettes publiques David Ananian ont apporté les clarifications nécessaires.

Le Premier ministre a chargé le ministre de l’Economie de mettre en place un mécanisme de contact avec les hommes d’affaires, qui permettra de répondre à leurs problèmes dans les meilleurs délais et de trouver des solutions opérationnelles. .Nikol Pashinyan a souligné qu’en tenant compte des problèmes de change et de logistique, le gouvernement a approuvé plusieurs programmes de mesures pour atténuer les impacts du coronavirus, qui partagent les risques des entrepreneurs à l’aide des instruments proposés, offrant des prêts préférentiels, y compris des prêts à taux zéro. « Notre volonté politique est de faire tout notre possible pour aider les entrepreneurs », a noté le Premier ministre, soulignant l’importance de mettre en place des mécanismes qui permettraient à l’Etat et au secteur privé d’agir rapidement et efficacement dans les situations de crise.