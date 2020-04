Aucun cas de COVID-19 en Artsakh

Au 2 avril, aucun cas d’infection à coronavirus COVID-19 n’avait été signalé en République d’Artsakh.

Selon le ministère de la Santé d’Artsakh, à la veille des résultats du test de dépistage du coronavirus de trois citoyens, dont deux étaient auparavant isolés. Tous les résultats étaient négatifs. À l’heure actuelle, un citoyen se trouve en Artsakh, qui se trouvait il y a quelques jours dans un village situé en Arménie, qui est un foyer d’infection du COVID-19.

Dans son cas, les tests ne seront pas encore effectués en raison de l’absence de symptômes d’infection au coronavirus ", indique le communiqué.

Afin d’éviter la diffusion de nouvelles fausses et non vérifiées, le ministère de la Santé demande une fois de plus à surveiller exclusivement les informations officielles.