Arpiné Hovhannisyan, une femme glamour qui ne laisse personne indifférent dans le monde politique d’Arménie

Ex-ministre de la Justice et ex-président du Parlement arménien, Arpiné Hovhannisyan est sans doute la plus glamour du monde politique d’Arménie. Haïe ou adulée, elle ne laisse personne indifférent. Tenue élégante, gestes fiers et regard bleu acier, Arpiné Hovhannisyan hypnotise et défie régulièrement le monde politique arménien à grande majorité masculine. Caractère forgé et déterminé elle n’hésite pas à relever nombre de défis. Alors que les feux de l’actualité se sont quelque peu éteints sur ce personnage singulier qui avait choisi le camp du Parti Républicain de l’ex-Président Serge Sargsyan, Arpiné Hovhannisyan continue d’attirer le regard des médias. Chacun de ses gestes, tenues à la mode ou déclarations sont épiées et reprises en boucle sur les médias et les réseaux sociaux. Ses fiançailles dans un luxueux palace londonien puis son mariage a fait le tour de ces médias. Les nombreux amoureux de la belle brune aux yeux bleus savent désormais que son cœur est pris puisqu’elle s’est mariée il y a quelques mois.

Krikor Amirzayan