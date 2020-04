La Chaîne Toute L’Histoire propose en ce mois d’avril deux documentaires : Génocide arménien, le spectre de 1915 et Aghet

La chaîne de télévision Toute L’Histoire (canal 91 sur CanalSat, canal 122 sur la TV d’Orange, canal 135 sur la TV de Numericable, canal 209 sur Free) diffuse deux documentaires de grande qualité sur le génocide des Arméniens en ce mois d’avril. Le premier est « Génocide arménien, le spectre de 1915 » et « Aghet- 1915 le génocide arménien ».



Génocide arménien, le spectre de 1915

En 1915, l’Empire ottoman est plongé dans la Grande Guerre, qui entraînera sa chute. Dans ce contexte historique si particulier, plus d’un million d’Arméniens sont massacrés par les Turcs. C’est le premier génocide d’un siècle qui n’en sera pas avare. En Turquie, son évocation a toujours été refusée et occultée. Pourtant, c’est au sein même de la société turque que des voix s’élèvent : elles disent l’impérieuse nécessité de la vérité. Pour raconter cette sanglante page d’histoire à l’occasion du centenaire de la tragédie, ce film va à la rencontre de deux personnages emblématiques, un Turc et une Arménienne de Turquie : le journaliste Hasan Cemal et l’avocate Fethiye Cetin.

Chaîne Toute L’Histoire (209 sur Free) :

Prochaines diffusions : Dimanche 5 Avril à 12h11 puis Lundi 6 Avril à 13h59, Mercredi 8 Avril à 0h04, Mardi 14 Avril à 19h46, Jeudi 16 Avril à 15h12, Samedi 18 Avril à 9h21, Dimanche 19 Avril à 17h04, Mercredi 22 Avril à 8h57, Vendredi 24 Avril à 0h00.



Aghet - 1915, le génocide arménien

En arménien, le mot aghet signifie catastrophe. Cette catastrophe, c’est celle du massacre d’un million et demi d’Arméniens entre 1915 et 1918, dans l’Empire ottoman. Mais la Turquie d’aujourd’hui refuse toujours de reconnaître sa responsabilité dans ce que les historiens sont presque unanimes à qualifier de génocide. Le président turc Erdogan déclare avoir encore besoin de preuves. Et même si l’on commence, timidement, à oser aborder publiquement le sujet dans le pays, ceux qui s’opposent à la version officielle risquent gros.

Chaîne Toute L’Histoire (209 sur Free) :

Prochaines diffusions : Dimanche 5 Avril 10h36 puis Lundi 6 Avril à 12h24, Mercredi 8 avril à 22h29, Jeudi 9 Avril à 5h25, Mardi 14 Avril à 18h11, Jeudi 16 Avril à 13h37, Samedi 18 Avril à 7h46, Dimanche 19 Avril à 15h29, Mercredi 22 Avril à 7h22, Vendredi 24 Avril à 22h25.

Krikor Amirzayan